Livorno 10 novembre 2025 SVS organizza corso gratuito di Protezione Civile, come partecipare
Con l’arrivo dell’inverno SVS organizza il nuovo corso Gratuito di Protezione Civile.
Ogni emergenza ci ricorda quanto sia importante poter contare gli uni sugli altri.
Dietro ogni intervento, ogni soccorso, ogni aiuto concreto, c’è una squadra di persone comuni che scelgono di esserci.
Come i Volontari di Protezione Civile: cittadini che dedicano un po’ del proprio tempo alla comunità
Essere volontario significa imparare, crescere, e soprattutto Esserci quando serve davvero: in caso di emergenze sanitarie, eventi naturali, accoglienza Migranti o semplicemente per prevenire ed informare.
Non servono superpoteri, ma cuore, braccia, impegno e spirito di squadra.
Lasciati coinvolgere, iscriviti ora e diventa Volontario di Protezione Civile SVS
Le iscrizioni per il corso di Volontario di Protezione Civile sono aperte a tutti i maggiorenni
Programma Corso:
Il corso è così strutturato:
18-11-2025 ore 21.00 sede centro – Presentazione Corso – La protezione civile SVS e ANPAS – I sistemi Regionali di PC
21-11-2025 ore 21.00 sede nord – Visita e spiegazione magazzino SVS di PC Mezzi e Attrezzature
24-11-2025 ore 21.00 sede centro- Incontro con la PC del Comune di Livorno, per il piano di PC comunale i sistemi di allertamento etc…
Per qualsiasi informazione contattare questo numero: 393 8020607