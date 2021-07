Home

SVS organizza incontro “Invecchiamento attivo, consigli per una terza età in salute”

10 Luglio 2021

SVS organizza incontro “Invecchiamento attivo, consigli per una terza età in salute”

Livorno 10 luglio 2021

Da anni la SVS Pubblica Assistenza ha una particolare attenzione alla terza età e ai suoi molteplici aspetti, compreso il benessere che questa fase della vita può offrire.

Scegliendo piazza Garibaldi come “palcoscenico” privilegiato e sempre in diretto rapporto con i cittadini, SVS organizza un incontro con il professor Ettore Bergamini, gerontologo, sul tema “Invecchiamento attivo e prevenzione: consigli per una terza età in salute”.

L’iniziativa rientra nel progetto denominato “Effetto Pop 2.0”, che già si sta attuando nel quartiere Garibaldi, in collaborazione con il Comune di Livorno e grazie al finanziamento della Regione Toscana.

L’appuntamento è per lunedì 12 luglio alle 18.30 in piazza Garibaldi.

Al termine dell’iniziativa, tutti i partecipanti saranno invitati ad un aperitivo age friendly, con le indicazioni date dallo stesso relatore! Vi aspettiamo!

Per avere altre informazioni ci si può rivolgere alla SVS Pubblica Assistenza telefonando allo 0586/896040 o al 345/8887862 oppure ci si può rivolgersi alla Baracchina 12 in piazza Garibaldi.

