Home

Cronaca

SVS per il sociale, al via corsi per autista e per volontari, come fare domanda

Cronaca

27 Marzo 2023

SVS per il sociale, al via corsi per autista e per volontari, come fare domanda

Livorno 27 marzo 2023 – SVS per il sociale, al via corsi per autista e per volontari, come fare domanda

Per SVS ed il suo Ufficio Sociale, gli anziani, i grandi anziani, i disabili e le persone con giornaliere difficolta sono da sempre al centro dei nostri progetti.

Contestualmente all’avvio di tutta una nuova serie di iniziative dedicate, che andranno ad affiancarsi ai servizi che giornalmente svolgiamo, avranno luogo questi due corsi rivolti a tutta la cittadinanza che troverete qua sotto in modo da potenziare e garantire un servizio sempre migliore alla nostra amata città.

CORSO PER AUTISTI VOLONTARI DEL SOCIALE

Il corso avrà inizio il giorno 07/04 presso Via delle Corallaie 10, ore 21.00.

Nella prima serata sarà fornito il programma del corso.

Requisiti: essere in possesso della patente di guida da almeno 3 anni

Per qualsiasi informazione inviare email a formazionesanitaria@pubblicaassistenza.it o chiamare 3450901362

Link:

https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=de7523c6-acf6-4e7d-85d9-ad6a34a65b75_207_196918_1

CORSO PER VOLONTARI DEL SOCIALE

IL CORSO E’ APERTO A TUTTI I CITTADINI CHE SI VOGLIONO AVVICINARE AL SETTORE DEL SOCIALE.

REQUISITI MININI AVER COMPIUTO 14 ANNI

IL CORSO SI SVOLGERA’ NEI GIORNI 12/04 E 14/04 ORE 21.00

PRESSO LA SEDE DI VIA DELLE CORALLAIE N. 10

PER QUALSIASI INFORMAZIONE INVIARE EMAIL A formazionesanitaria@pubblicaassistenza.it

OPPURE CHIAMARE 3450901362

Link

https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=b707b497-023b-4079-961d-b6748ae15c56_207_196900_1

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin