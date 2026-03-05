Cronaca 5 Marzo 2026

SVS Pubblica Assistenza, al via il rinnovo delle cariche sociali 2026–2029. I candidati al Consiglio Direttivo

Livorno 5 marzo 2026 SVS Pubblica Assistenza, al via il rinnovo delle cariche sociali 2026–2029

SVS Pubblica Assistenza, al via il rinnovo delle cariche sociali 2026–2029. I candidati al Consiglio Direttivo

La SVS Pubblica Assistenza Livorno si prepara a un momento fondamentale della propria vita associativa: il rinnovo delle cariche sociali per il mandato 2026–2029. Un appuntamento che rappresenta non solo un passaggio statutario, ma un’occasione concreta di partecipazione attiva per tutti i soci chiamati a scegliere chi guiderà l’associazione nei prossimi tre anni.

Le votazioni si svolgeranno sabato 14 marzo 2026 dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 15 marzo 2026 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Il seggio sarà istituito presso la Sede Sociale di via San Giovanni 30, nel Salone Soci al primo piano.

Negli stessi giorni e orari sarà aperto anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e con i Soci, così da consentire la verifica del diritto di voto, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento Elettorale (delibera n. 79 del 28-10-2025). Un servizio pensato per garantire massima trasparenza e piena partecipazione.

Di seguito vengono presentati i candidati al Consiglio Direttivo, con i rispettivi profili e percorsi personali e associativi. Donne e uomini che mettono a disposizione competenze, esperienza e spirito di servizio per continuare a far crescere la SVS, nel solco dei valori di solidarietà, impegno e attenzione alla comunità che da sempre contraddistinguono l’associazione.

La scelta ora passa ai soci: partecipare significa contribuire in prima persona al futuro della Pubblica Assistenza.

CANDIDATI CONSIGLIO DIRETTIVO

BOLOGNESI MARIDA
(1952). Presidente uscente. Presidente uscente, ho cercato di portare nella SVS tutta la mia esperienza professionale e di vita, insieme alla passione per il fare e alla determinazione nel raggiungere gli obiettivi. Lo sport agonistico, l’insegnamento e gli anni in Parlamento hanno segnato un percorso che mi ha portato a considerare il volontariato una scelta irrinunciabile. Gli anni della mia formazione sono stati caratterizzati dallo studio universitario, dall’impegno politico e sociale e dalla passione per lo sport, esperienze dalle quali ho imparato disciplina, spirito di squadra e senso di responsabilità. Laureata, ho insegnato Lettere e successivamente Educazione fisica per molti anni nelle scuole livornesi. Eletta alla Camera dei Deputati, mi sono impegnata in particolare nei settori sanitario, sociale e dei diritti, raggiungendo risultati di cui sono ancora oggi orgogliosa. Ho avuto l’opportunità di far parte della delegazione italiana al Consiglio d’Europa e, rientrata nel mio lavoro di insegnante, sono stata chiamata a svolgere il ruolo di Consigliere dell’Agenzia per le ONLUS. Dal 2016, con il grande onore di esserne Presidente, ho dedicato tutto il mio impegno alla SVS, investendo sul consolidamento della struttura e sullo sviluppo delle numerose attività a favore dei cittadini. Dal 2022 faccio parte della Direzione regionale di ANPAS Toscana con la responsabilità del settore sociale. Investire sul volontariato, cuore e motore dell’associazione, è stato tra i primi obiettivi perseguiti. Così come ottenere il riconoscimento del 118 come Punto di Emergenza Territoriale, con gli standby che ne sono conseguiti, e la ristrutturazione di tutte le nostre sedi. Mi sono inoltre impegnata nel rafforzamento della partecipata Srl e dei suoi servizi, che insieme al Poliambulatorio contribuiscono in modo significativo al sistema sanitario e sociale del territorio. Molti obiettivi sono stati raggiunti, altri sono in via di perfezionamento. Tra questi, considero fondamentale il recente progetto di avvicinamento tra scuola e volontariato, avviato con gli Istituti superiori livornesi: un percorso per diffondere tra i giovani lo spirito e l’esperienza del dono e della solidarietà, radicandola fin dalle nuove generazioni nel tessuto cittadino. Abbiamo da poco, inoltre, avviato una collaborazione con Coop.fi, realtà appena insediata a Livorno, con la quale intendiamo strutturare progetti condivisi per offrire maggiori servizi ai cittadini. Si tratta di un’opportunità importante per ampliare la nostra capacità di risposta ai bisogni del territorio, in particolare delle fasce più fragili e degli anziani, ambito su cui è indispensabile continuare a investire con professionalità e visione. Le politiche sul volontariato andranno ulteriormente rafforzate in una fase delicata di attuazione della Riforma del Terzo Settore. Così come l’impegno su progetti sociali già implementati come il Centro Diurno Alzheimer e il Giardino Alzheimer Friendly , nonché verso le patologie che hanno ancora una debole risposta di servizi. Ho quindi accettato di ricandidarmi per portare a compimento i progetti avviati e per contribuire a delineare una visione futura per la SVS, fondata su radicamento territoriale, innovazione nei servizi e centralità del volontariato.
GHILARDUCCI ANDREA

(1978) Sono nato a Livorno nel 1978 e padre di un bambino di 8 anni, lavoro dal 2003 come portuale presso l’Agenzia del Lavoro in Porto, anni durante i quali ho maturato anche un’attiva esperienza di militanza politica a Sinistra. Porto con me una lunga tradizione familiare legata alla SVS, di cui considero la storia un patrimonio laico fondamentale per la nostra città: un luogo i valori di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza si traducono concretamente in solidarietà quotidiana. Sono onorato della proposta avanzata dal consigliere uscente Massimo Bianchi alla commissione elettorale per la mia candidatura a consigliere dell’Associazione. Il mio obiettivo è contribuire al futuro di questa istituzione partendo dall’ottimo lavoro fatto fino ad oggi dai mandati precedenti oltre ad impegnarmi a ricostruire un legame solido tra la mia generazione e quelle più giovani di lavoratori portuali e il mondo del volontariato rappresentato da SVS. Spero vivamente di poter mettere la mia esperienza e la mia passione a disposizione della SVS, la nostra comunità di solidarietà.

BENEDETTELLI MARIA RITA
(1964) Diploma magistrale, studi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Siena, volontaria soccorritrice di livello avanzato presso svs dal 2009, membro del consiglio di disciplina svs dal 2016, membro consiglio direttivo Cesvot delegazione di Livorno
BERNARDONI MARIA PIA
++(1972) Consigliere Uscente. I casi della vita e il mio carattere intraprendente e appassionato mi hanno portato a svolgere ruoli molto diversi tra loro e a viaggiare molto per lavoro, anche fuori dall’Italia. Laureata in Giurisprudenza, sono avvocato e mediatore legale, ma anche organizzatrice di eventi culturali, rappresentante di artisti e curatrice di progetti artistici a impatto sociale. Tra le esperienze vissute e le scelte fatte, una di quelle di cui vado più fiera è aver contribuito all’organizzazione della mostra per i 130 anni della SVS. È stata l’occasione per osservare da vicino e conoscere meglio le tante attività di questa organizzazione così radicata nel territorio cittadino, la sua storia e i suoi volontari. Ho sentito immediatamente il desiderio di fare la mia parte, scegliendo di diventare soccorritrice volontaria sulle ambulanze. Successivamente ho messo a disposizione le mie competenze curando la comunicazione e documentando l’attività dell’associazione durante il periodo del Covid, oltre a tenere lezioni di diritto e di cittadinanza attiva nei corsi del servizio civile. Negli ultimi tre anni ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di consigliera nel Consiglio Direttivo: è stato un percorso intenso e molto soddisfacente, che mi ha dato ancora più motivazione a contribuire alla vita dell’associazione. Ho contribuito all’organizzazione di alcune campagne di raccolta fondi per sostenere progetti importanti dell’associazione, tra cui la realizzazione del Giardino Alzheimer, uno spazio pensato per offrire sollievo, dignità e qualità della vita alle persone affette da questa patologia e alle loro famiglie. Di recente abbiamo avviato un progetto di avvicinamento al volontariato rivolto agli studenti dei licei livornesi, per costruire un ponte tra le nuove generazioni e l’impegno civico. Mi piacerebbe poter seguire e accompagnare questo progetto fino alla sua piena realizzazione. Ho inoltre preso l’impegno di lavorare nei prossimi anni al rilancio del circolo ricreativo di SVS – Associazione di Promozione Sociale “La Solidarietà”, convinta che anche gli spazi di socialità e condivisione rappresentino un elemento fondamentale per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza. In un momento storico in cui tutto sembra spostarsi sugli schermi digitali e le relazioni rischiano di rimanere solo nel mondo virtuale, credo che la scelta più importante sia tornare a prenderci cura della nostra comunità, nel nostro quartiere e nella nostra città. Per questo ho accettato con entusiasmo di ricandidarmi al ruolo di consigliera: sarò felice e orgogliosa, se eletta, di continuare a mettere le mie competenze, il mio tempo e la mia esperienza al servizio della vita, delle attività e dei progetti di questa importante istituzione.
CAPOZZI GABRIELE
(1992) Consigliere uscente. nato a livorno. il percorso di volontariato ha inizio nel 2009 all’eta di 17 anni e successivamente nel 2012 in svs. Inizialmente come soccorritore e successivamente anche come autista di ambulanza. Laureato in infermieristica con master in area critica, sono attualmente dipendente ASL dal 2017 e da quasi 10 anni lavoro al dipartimento di emergenza urgenza 118 di Livorno-Pisa; dove svolgo anche alcuni ruoli e incarichi formativi e di responsabilità operativa. Questa esperienza lavorativa ed il percorso formativo intrapreso mi hanno portato anche a svolgere il ruolo di formazione all’interno dell’associazione. Negli ultimi 3 mandati di consiliatura ho avuto l’onore di ricoprire la carica di consigliere. Ruolo che ha inevitabilmente portato ad una forte crescita personale e che ha permesso di prestare la mia opera per la crescita e il bene della nostra associazione, grazie anche alla collaborazione con persone eccezionali. La nascita della nostra meravigliosa figlia, che ora ha 3 anni, ha comportato una necessaria maggiore attenzione familiare. La genitorialità contribuisce in modo importante a focalizzare l’attenzione su dinamiche familiari e sociali che hanno forte riscontro nella vita associativa, i valori che il volontariato incarna e rappresenta devono quindi continuare a rappresentare un punto di riferimento per tutti i giovani e le famiglie. Questo ha contribuito ancora più al percorso di crescita personale e al termine di questo mandato, dopo attenta riflessione, ho comunque accettato di ricandidarmi e mettermi a disposizione dell’associazione e dei soci. Se nuovamente eletto, potrei garantire una visione di continuità nei progetti svs intrapresi in questi anni oltre che intraprendere nuovi percorsi, relativi ad alcuni ambiti, con una visione in chiave attuale. Inoltre avrei il piacere di continuare a poter prestare opera per i valori in cui credo, la città ed i cittadini, non ultimo per i volontari e l’associazione.
CENCI DANIELE

(1985) Sono igienista dentale e libero professionista. Sono Volontario di Livello avanzato ed autista in SVS da Marzo 2012, e svolgo attivamente servizio nel settore emergenza 118 e di Protezione Civile. Sempre molto attento ai diritti Civili LGBTQIA+ ed alle dinamiche di questa città.

CHIAPPE LUCA

(1964) Consigliere uscente. Mi chiamo Luca Chiappe e dal 1978 sono attivo nel volontariato, in particolare nel servizio ambulanza 118. Negli ultimi anni, ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di Consigliere, attraverso il quale ho potuto contribuire al bene della nostra associazione collaborando con persone eccezionali che hanno sicuramente arricchito il mio bagaglio di esperienza. Insieme a due persone straordinarie nella commissione volontari, abbiamo svolto un lavoro significativo, riprendendo in esame tutti i regolamenti per snellirli, aggiornarli e allinearli alle attuali norme e regolamenti. Abbiamo rivisto il regolamento capo squadra, conferendo al ruolo una maggiore importanza e integrando nuovi volontari al grado. Ho avuto l’incarico di seguire il servizio di trasporto veterinario, che attualmente è pienamente operativo. Sono stati effettuati cinque corsi di primo soccorso veterinario, che hanno riscosso un notevole successo tra la cittadinanza. Il lavoro nel settore veterinario mi ha portato a conoscere realtà diverse, come quella dei cani da soccorso, e insieme alla Presidente abbiamo lavorato per dotare la nostra associazione di una squadra certificata per la ricerca di dispersi, anche sotto macerie. Attualmente, il gruppo cinofilo è pienamente operativo e ha già partecipato a diverse ricerche. Nel frattempo, ho conseguito il corso per formatore regionale autisti. Dopo aver superato il corso, da circa due anni mi occupo di questo settore in SVS, effettuando circa 200 retraining per conformarci alla legge regionale 83. Da allora, sono stati formati circa 70 nuovi autisti nei vari settori. A seguito delle ripetute aggressioni verso volontari e personale medico, ho seguito un corso di autodifesa con ANPAS, focalizzato sul riconoscimento dei rischi. Attualmente, sto organizzando una formazione anche in questo ambito attraverso un gruppo dedicato.

DE LAURETIS MARIA TERESA

(1953) Consigliere uscente. Laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa, indirizzo Politico Amministrativo con una tesi dal titolo “Il significato politico economico del ruolo istituzionale attribuito alla Banca d’Italia nel governo della liquidità. In qualità di dirigente del sistema sanitario regionale possiede un’esperienza pluriennale nella direzione dei servizi socio-sanitari, avviata nel 197, come Capo Divisione dell’Ufficio Sanitario presso il comune di Cecina. Nello stesso periodo è anche Segretaria del Consorzio Socio Sanitario della Bassa Val di Cecina, partecipando quindi attivamente ab initio alle fasi di costituzione del Sistema Sanitario Nazionale. Negli anni 80 è Direttore Amministrativo presso L’USL 14 Bassa Val di Cecina, incarico al quale sono state connesse varie responsabilità di struttura degli Affari Generali, della Gestione del personale, delle Convenzioni Uniche. Nei primi anni ’90 è Direttore Amministrativo, Capo Servizio Amministratore Contabile e Patrimoniale e Provveditorato presso la USL 14 Bassa Val di Cecina confluita poi nell’azienda USL 6 di Livorno, di cui diventa Direttore Amministrativo. Da giugno 2004 a settembre 2005 è amministratore Unico del ESTAV Nord Ovest(Ente di supporto tecnico amministrativo per l’area vasta)del Servizio Sanitario Regionale. Da settembre 2005 a Febbraio 2011 è direttore Generale della USL 5 di Pisa. Riceve l’incarico di Commissario dell’Azienda USL 1 di Massa, diventando dal 2011 Direttore Generale della Azienda USL 1 di Massa e Carrara, esercitando tutti i poteri di gestione. Nella fase di accorpamento delle Aziende Sanitarie, deciso dalla Regione Toscana, viene nominata Commissario delle Aziende USL 1( Massa,) 2( Lucca), 5(Pisa), 6(Livorno), 12(Versilia). Ruolo che la porta a lavorare a tutte le fasi di istituzione, organizzazione e avvio dell’intera Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, di cui è direttore generale dal 2016 all’ottobre 2018 e dove conclude la sua esperienza lavorativa. Nel corso della sua attività professionale ha partecipato a numerosi convegni e corsi di aggiornamento su varie tematiche gestionali, relazionali e assistenziali: tra gli altri, nel 2003 ha seguito il corso di formazione manageriale dell’Alta direzione delle Aziende Sanitarie Toscane organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna.Numerose le sue partecipazioni, n qualità di docente ed esperta, a iniziative formative, di aggiornamento professionale e di approfondimento scientifico sui temi della programmazione e organizzazione dei sistemi sanitari e sociosanitari

AGOSTINELLI ANDREA
(1959). Laurea in giurisprudenza, 2 master universitari di 2^ livello, Ufficiale Ammiraglio della Marina Militare , già’ Commissario e Presidente della Autorità Di Sistema Portuale del Basso Tirreno e Jonio. Attualmente allievo soccorritore e autista in tirocinio presso la Società Volontaria di Soccorso di Livorno.
GORI LEDO

(1955) Laureato in scienze Politiche, è stato lavoratore instancabile e riservato prima alla sanità, poi alla presidenza della Regione Toscana come Capo Gabinetto. Prima dell’impegno nella sua Regione si è occupato di politiche sportive e giovanili come Presidente Uisp regionale e Vice Presidente Nazionale oltre che Referente Regionale di Libera (Numeri e nomi contro le Mafie).

INNOCENTI ELENA

(1974) Faccio parte del Consiglio uscente, ho lavorato in SVS dal 2016 al 2022. Sono stata responsabile dell’ufficio sociale, collaborando alla progettazione di varie attività e servizi, il più sfidante e complesso è stato il Centro diurno Alzheimer. Ho un passato da ricercatrice in tema di politiche e servizi sociosanitari. Attualmente lavoro presso la Scuola Sant’Anna di Pisa – Centro Interdisciplinare Health Science e mi occupo di coordinamento di progetti di ricerca in tema di salute e benessere nelle aree interne. Sposata con Alberto, ho due figli adolescenti e vivo in provincia di Pisa.

LENA FABIO

(1953) Sono nato a Livorno e Laureato in Farmacia all’Università di Pisa. Ho diretto diversi Servizi Farmaceutici della Reg.Toscana. Sono esperto in: questioni sanitarie (pubbliche e private), del sistema di gare e appalti pubblici della Reg.Toscana, delle Sperimentazioni Cliniche sia in ambito Farmaci che Dispositivi Medici. Ho cercato sempre di portare efficienza, trasparenza e sostenibilità nel sistema sanitario pubblico oltre a promuovere nuove assistenze Regionali e Aziendali a beneficio dei cittadini in ambito Farmaci, Dispositivi Medici e Servizi. Credo nel terzo settore quale strumento importante per sostenere e migliorare un sistema sanitario generalista

MAZZANTI ROBERTO

(1952) Geometra ed Architetto con tesi di laurea sul territorio delle colline Livornesi, ha unito competenza tecnica e visione manageriale. Dirigente nella Cooperativa “Risorgimento”, Presidente della C.C.I.L ( Cooperativa ceramiche Industriali di Livorno), Arichitetto libero professionista ha affiancato all’attività professionale l’impegno pubblico come consigliere Comune di Livorno per due mandati dal 1985 al 1995. Una Carriera dedicata allo sviluppo del terriotrio, tra progettazione, impresa e servizio alla comunità.

RUGGERI MARCO

(1974). Consigliere Uscente. Fin da giovane sono stato attratto dalla politica, ho vissuto un’intensa militanza e prestato servizio nelle istituzioni: nel 1998 fino al 2009, ho avuto sia incarichi politici che istituzionali, sempre elettivi, Consigliere comunale prima e provinciale poi. Tutti questi incarichi istituzionali e l’attività politica e di militanza li ho sempre svolti lavorando presso la Raffineria Eni di Livorno, dove faccio il turnista da vent’anni. Nelle elezioni regionali del 2010 sono stato eletto Consigliere Regionale. In quegli anni mi sono occupato di varie questioni attinenti le competenze regionali, dalle infrastrutture alla casa e molto anche di sanità. Durante la legislatura ho ricoperto il ruolo di capogruppo del Partito Democratico, incarico che ho mantenuto fino alla candidatura a Sindaco di Livorno nel 2014. Dopo la sconfitta ho concluso il mio lavoro come consigliere d’opposizione. Nel 2019, ho concluso la mia attività istituzionale iniziando a dedicarmi alla famiglia e al volontariato, infatti, dal 2020 sono membro del comitato organizzatore della Coppa Barontini. In questo mandato appena concluso ho potuto apprendere come L’SVS sia g un patrimonio inestimabile della nostra città, il suo volontariato un presidio di civiltà e altruismo, i suoi servizi indispensabili per non lasciare mai nessuno da solo nel bisogno.

SILVESTRI ALBERTO

(1958) Nato a Livorno, pensionato, dal 2009 al 2012 membro del consiglio SVS, dal 2016 volontario conduttore idroambulanza soccorso in mare e autista del sociale

TRAMONTI ADRIANO
(1984) Sono laureato in Scienze del Turismo e lavoro come imprenditore, titolare de La Ponceria, attività radicata nel tessuto cittadino. Ricopro il ruolo di Coordinatore della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, dove mi occupo di promozione turistica della città, progettazione territoriale e organizzazione di grandi eventi, collaborando con istituzioni e operatori locali. Sono inoltre Presidente della Polisportiva Carli Salviano Calcio, con responsabilità nella gestione organizzativa e nelle attività del settore giovanile. Dal 2013 sono volontario della SVS Pubblica Assistenza, esperienza che mi ha permesso di conoscere direttamente l’attività dell’associazione e le esigenze operative del servizio sul territorio.

 

Inassociazione
Banner Aamps