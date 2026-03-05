SVS Pubblica Assistenza, al via il rinnovo delle cariche sociali 2026–2029. I candidati al Consiglio Direttivo
La SVS Pubblica Assistenza Livorno si prepara a un momento fondamentale della propria vita associativa: il rinnovo delle cariche sociali per il mandato 2026–2029. Un appuntamento che rappresenta non solo un passaggio statutario, ma un’occasione concreta di partecipazione attiva per tutti i soci chiamati a scegliere chi guiderà l’associazione nei prossimi tre anni.
Le votazioni si svolgeranno sabato 14 marzo 2026 dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 15 marzo 2026 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Il seggio sarà istituito presso la Sede Sociale di via San Giovanni 30, nel Salone Soci al primo piano.
Negli stessi giorni e orari sarà aperto anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e con i Soci, così da consentire la verifica del diritto di voto, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento Elettorale (delibera n. 79 del 28-10-2025). Un servizio pensato per garantire massima trasparenza e piena partecipazione.
Di seguito vengono presentati i candidati al Consiglio Direttivo, con i rispettivi profili e percorsi personali e associativi. Donne e uomini che mettono a disposizione competenze, esperienza e spirito di servizio per continuare a far crescere la SVS, nel solco dei valori di solidarietà, impegno e attenzione alla comunità che da sempre contraddistinguono l’associazione.
La scelta ora passa ai soci: partecipare significa contribuire in prima persona al futuro della Pubblica Assistenza.
CANDIDATI CONSIGLIO DIRETTIVO
BOLOGNESI MARIDA
GHILARDUCCI ANDREA
(1978) Sono nato a Livorno nel 1978 e padre di un bambino di 8 anni, lavoro dal 2003 come portuale presso l’Agenzia del Lavoro in Porto, anni durante i quali ho maturato anche un’attiva esperienza di militanza politica a Sinistra. Porto con me una lunga tradizione familiare legata alla SVS, di cui considero la storia un patrimonio laico fondamentale per la nostra città: un luogo i valori di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza si traducono concretamente in solidarietà quotidiana. Sono onorato della proposta avanzata dal consigliere uscente Massimo Bianchi alla commissione elettorale per la mia candidatura a consigliere dell’Associazione. Il mio obiettivo è contribuire al futuro di questa istituzione partendo dall’ottimo lavoro fatto fino ad oggi dai mandati precedenti oltre ad impegnarmi a ricostruire un legame solido tra la mia generazione e quelle più giovani di lavoratori portuali e il mondo del volontariato rappresentato da SVS. Spero vivamente di poter mettere la mia esperienza e la mia passione a disposizione della SVS, la nostra comunità di solidarietà.
BERNARDONI MARIA PIA
CAPOZZI GABRIELE
CENCI DANIELE
CHIAPPE LUCA
(1964) Consigliere uscente. Mi chiamo Luca Chiappe e dal 1978 sono attivo nel volontariato, in particolare nel servizio ambulanza 118. Negli ultimi anni, ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di Consigliere, attraverso il quale ho potuto contribuire al bene della nostra associazione collaborando con persone eccezionali che hanno sicuramente arricchito il mio bagaglio di esperienza. Insieme a due persone straordinarie nella commissione volontari, abbiamo svolto un lavoro significativo, riprendendo in esame tutti i regolamenti per snellirli, aggiornarli e allinearli alle attuali norme e regolamenti. Abbiamo rivisto il regolamento capo squadra, conferendo al ruolo una maggiore importanza e integrando nuovi volontari al grado. Ho avuto l’incarico di seguire il servizio di trasporto veterinario, che attualmente è pienamente operativo. Sono stati effettuati cinque corsi di primo soccorso veterinario, che hanno riscosso un notevole successo tra la cittadinanza. Il lavoro nel settore veterinario mi ha portato a conoscere realtà diverse, come quella dei cani da soccorso, e insieme alla Presidente abbiamo lavorato per dotare la nostra associazione di una squadra certificata per la ricerca di dispersi, anche sotto macerie. Attualmente, il gruppo cinofilo è pienamente operativo e ha già partecipato a diverse ricerche. Nel frattempo, ho conseguito il corso per formatore regionale autisti. Dopo aver superato il corso, da circa due anni mi occupo di questo settore in SVS, effettuando circa 200 retraining per conformarci alla legge regionale 83. Da allora, sono stati formati circa 70 nuovi autisti nei vari settori. A seguito delle ripetute aggressioni verso volontari e personale medico, ho seguito un corso di autodifesa con ANPAS, focalizzato sul riconoscimento dei rischi. Attualmente, sto organizzando una formazione anche in questo ambito attraverso un gruppo dedicato.
DE LAURETIS MARIA TERESA
(1953) Consigliere uscente. Laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa, indirizzo Politico Amministrativo con una tesi dal titolo “Il significato politico economico del ruolo istituzionale attribuito alla Banca d’Italia nel governo della liquidità. In qualità di dirigente del sistema sanitario regionale possiede un’esperienza pluriennale nella direzione dei servizi socio-sanitari, avviata nel 197, come Capo Divisione dell’Ufficio Sanitario presso il comune di Cecina. Nello stesso periodo è anche Segretaria del Consorzio Socio Sanitario della Bassa Val di Cecina, partecipando quindi attivamente ab initio alle fasi di costituzione del Sistema Sanitario Nazionale. Negli anni 80 è Direttore Amministrativo presso L’USL 14 Bassa Val di Cecina, incarico al quale sono state connesse varie responsabilità di struttura degli Affari Generali, della Gestione del personale, delle Convenzioni Uniche. Nei primi anni ’90 è Direttore Amministrativo, Capo Servizio Amministratore Contabile e Patrimoniale e Provveditorato presso la USL 14 Bassa Val di Cecina confluita poi nell’azienda USL 6 di Livorno, di cui diventa Direttore Amministrativo. Da giugno 2004 a settembre 2005 è amministratore Unico del ESTAV Nord Ovest(Ente di supporto tecnico amministrativo per l’area vasta)del Servizio Sanitario Regionale. Da settembre 2005 a Febbraio 2011 è direttore Generale della USL 5 di Pisa. Riceve l’incarico di Commissario dell’Azienda USL 1 di Massa, diventando dal 2011 Direttore Generale della Azienda USL 1 di Massa e Carrara, esercitando tutti i poteri di gestione. Nella fase di accorpamento delle Aziende Sanitarie, deciso dalla Regione Toscana, viene nominata Commissario delle Aziende USL 1( Massa,) 2( Lucca), 5(Pisa), 6(Livorno), 12(Versilia). Ruolo che la porta a lavorare a tutte le fasi di istituzione, organizzazione e avvio dell’intera Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, di cui è direttore generale dal 2016 all’ottobre 2018 e dove conclude la sua esperienza lavorativa. Nel corso della sua attività professionale ha partecipato a numerosi convegni e corsi di aggiornamento su varie tematiche gestionali, relazionali e assistenziali: tra gli altri, nel 2003 ha seguito il corso di formazione manageriale dell’Alta direzione delle Aziende Sanitarie Toscane organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna.Numerose le sue partecipazioni, n qualità di docente ed esperta, a iniziative formative, di aggiornamento professionale e di approfondimento scientifico sui temi della programmazione e organizzazione dei sistemi sanitari e sociosanitari
AGOSTINELLI ANDREA
GORI LEDO
(1955) Laureato in scienze Politiche, è stato lavoratore instancabile e riservato prima alla sanità, poi alla presidenza della Regione Toscana come Capo Gabinetto. Prima dell’impegno nella sua Regione si è occupato di politiche sportive e giovanili come Presidente Uisp regionale e Vice Presidente Nazionale oltre che Referente Regionale di Libera (Numeri e nomi contro le Mafie).
INNOCENTI ELENA
(1974) Faccio parte del Consiglio uscente, ho lavorato in SVS dal 2016 al 2022. Sono stata responsabile dell’ufficio sociale, collaborando alla progettazione di varie attività e servizi, il più sfidante e complesso è stato il Centro diurno Alzheimer. Ho un passato da ricercatrice in tema di politiche e servizi sociosanitari. Attualmente lavoro presso la Scuola Sant’Anna di Pisa – Centro Interdisciplinare Health Science e mi occupo di coordinamento di progetti di ricerca in tema di salute e benessere nelle aree interne. Sposata con Alberto, ho due figli adolescenti e vivo in provincia di Pisa.
LENA FABIO
(1953) Sono nato a Livorno e Laureato in Farmacia all’Università di Pisa. Ho diretto diversi Servizi Farmaceutici della Reg.Toscana. Sono esperto in: questioni sanitarie (pubbliche e private), del sistema di gare e appalti pubblici della Reg.Toscana, delle Sperimentazioni Cliniche sia in ambito Farmaci che Dispositivi Medici. Ho cercato sempre di portare efficienza, trasparenza e sostenibilità nel sistema sanitario pubblico oltre a promuovere nuove assistenze Regionali e Aziendali a beneficio dei cittadini in ambito Farmaci, Dispositivi Medici e Servizi. Credo nel terzo settore quale strumento importante per sostenere e migliorare un sistema sanitario generalista
MAZZANTI ROBERTO
(1952) Geometra ed Architetto con tesi di laurea sul territorio delle colline Livornesi, ha unito competenza tecnica e visione manageriale. Dirigente nella Cooperativa “Risorgimento”, Presidente della C.C.I.L ( Cooperativa ceramiche Industriali di Livorno), Arichitetto libero professionista ha affiancato all’attività professionale l’impegno pubblico come consigliere Comune di Livorno per due mandati dal 1985 al 1995. Una Carriera dedicata allo sviluppo del terriotrio, tra progettazione, impresa e servizio alla comunità.
RUGGERI MARCO
(1974). Consigliere Uscente. Fin da giovane sono stato attratto dalla politica, ho vissuto un’intensa militanza e prestato servizio nelle istituzioni: nel 1998 fino al 2009, ho avuto sia incarichi politici che istituzionali, sempre elettivi, Consigliere comunale prima e provinciale poi. Tutti questi incarichi istituzionali e l’attività politica e di militanza li ho sempre svolti lavorando presso la Raffineria Eni di Livorno, dove faccio il turnista da vent’anni. Nelle elezioni regionali del 2010 sono stato eletto Consigliere Regionale. In quegli anni mi sono occupato di varie questioni attinenti le competenze regionali, dalle infrastrutture alla casa e molto anche di sanità. Durante la legislatura ho ricoperto il ruolo di capogruppo del Partito Democratico, incarico che ho mantenuto fino alla candidatura a Sindaco di Livorno nel 2014. Dopo la sconfitta ho concluso il mio lavoro come consigliere d’opposizione. Nel 2019, ho concluso la mia attività istituzionale iniziando a dedicarmi alla famiglia e al volontariato, infatti, dal 2020 sono membro del comitato organizzatore della Coppa Barontini. In questo mandato appena concluso ho potuto apprendere come L’SVS sia g un patrimonio inestimabile della nostra città, il suo volontariato un presidio di civiltà e altruismo, i suoi servizi indispensabili per non lasciare mai nessuno da solo nel bisogno.
TRAMONTI ADRIANO