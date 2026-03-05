SVS Pubblica Assistenza, al via il rinnovo delle cariche sociali 2026–2029. I candidati al Consiglio Direttivo

(1964) Consigliere uscente. Mi chiamo Luca Chiappe e dal 1978 sono attivo nel volontariato, in particolare nel servizio ambulanza 118. Negli ultimi anni, ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di Consigliere, attraverso il quale ho potuto contribuire al bene della nostra associazione collaborando con persone eccezionali che hanno sicuramente arricchito il mio bagaglio di esperienza. Insieme a due persone straordinarie nella commissione volontari, abbiamo svolto un lavoro significativo, riprendendo in esame tutti i regolamenti per snellirli, aggiornarli e allinearli alle attuali norme e regolamenti. Abbiamo rivisto il regolamento capo squadra, conferendo al ruolo una maggiore importanza e integrando nuovi volontari al grado. Ho avuto l’incarico di seguire il servizio di trasporto veterinario, che attualmente è pienamente operativo. Sono stati effettuati cinque corsi di primo soccorso veterinario, che hanno riscosso un notevole successo tra la cittadinanza. Il lavoro nel settore veterinario mi ha portato a conoscere realtà diverse, come quella dei cani da soccorso, e insieme alla Presidente abbiamo lavorato per dotare la nostra associazione di una squadra certificata per la ricerca di dispersi, anche sotto macerie. Attualmente, il gruppo cinofilo è pienamente operativo e ha già partecipato a diverse ricerche. Nel frattempo, ho conseguito il corso per formatore regionale autisti. Dopo aver superato il corso, da circa due anni mi occupo di questo settore in SVS, effettuando circa 200 retraining per conformarci alla legge regionale 83. Da allora, sono stati formati circa 70 nuovi autisti nei vari settori. A seguito delle ripetute aggressioni verso volontari e personale medico, ho seguito un corso di autodifesa con ANPAS, focalizzato sul riconoscimento dei rischi. Attualmente, sto organizzando una formazione anche in questo ambito attraverso un gruppo dedicato.