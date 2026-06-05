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Cronaca

SVS Rescue 2026, nel weekend maxi esercitazione dei volontari: ambulanze e scenari di emergenza in città

Cronaca

5 Giugno 2026

SVS Rescue 2026, nel weekend maxi esercitazione dei volontari: ambulanze e scenari di emergenza in città

Livorno 5 giugno 2026 SVS Rescue 2026, nel weekend maxi esercitazione dei volontari: ambulanze e scenari di emergenza in città

Ambulanze, soccorritori, simulazioni di incidenti e feriti truccati con effetti speciali. Ma niente paura: non si tratta di un’emergenza reale. Nei giorni di sabato 6 e nelle prime ore di domenica 7 giugno la Società Volontaria di Soccorso (SVS) di Livorno organizzerà “SVS Rescue 2026”, un’importante esercitazione formativa che coinvolgerà il personale volontario dell’associazione.

L’iniziativa rientra nelle attività periodiche di aggiornamento e addestramento del personale e vedrà impegnati numerosi volontari in simulazioni realistiche di intervento sanitario e gestione delle emergenze. Gli scenari saranno arricchiti dalla presenza di figuranti e feriti truccati dai volontari specializzati, con l’obiettivo di riprodurre nel modo più fedele possibile situazioni che potrebbero verificarsi nella realtà.

SVS invita la cittadinanza a non allarmarsi qualora dovesse notare una presenza insolita di mezzi di soccorso in alcune zone della città. Tutti i veicoli coinvolti nell’esercitazione saranno infatti dotati di appositi cartelli con la dicitura: “Niente paura, esercitazione formativa SVS”.

L’associazione raccomanda inoltre di non diffondere informazioni non verificate che potrebbero generare inutili preoccupazioni tra i cittadini.

La formazione continua rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire un servizio di emergenza-urgenza sempre più qualificato ed efficiente. Attraverso queste esercitazioni pratiche i volontari hanno l’opportunità di consolidare le proprie competenze tecniche, migliorare il coordinamento tra le squadre e affinare le procedure operative in contesti complessi e ad alta pressione.

L’obiettivo è quello di assicurare interventi sempre più rapidi, efficaci e sicuri quando si verificano situazioni di emergenza reali, mettendo alla prova uomini, mezzi e organizzazione in scenari che riproducono eventi accaduti o ipotizzabili sul territorio.

Il volontariato sanitario rappresenta una risorsa preziosa per la comunità e il costante investimento nella preparazione dei soccorritori costituisce un elemento essenziale per mantenere elevati standard di qualità nel servizio offerto ai cittadini.

Per SVS, infatti, ogni attività addestrativa è un investimento concreto sulla sicurezza della collettività: formare i volontari oggi significa essere pronti a salvare vite domani.