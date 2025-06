Home

Cronaca

SVS resque 2025, inizia il Weekend di esercitazioni nele zone di massimo impatto cittadino

Cronaca

7 Giugno 2025

SVS resque 2025, inizia il Weekend di esercitazioni nele zone di massimo impatto cittadino

Livorno 7 giugno 2025 SVS resque 2025, inizia il Weekend di esercitazioni nele zone di massimo impatto cittadino

La SVS Pubblica Assistenza ha programmato per Sabato 7 Giugno e Domenica 8 Giugno 2025 un’esercitazione formativa e addestrativa “SVS RESCUE 2025” per i propri soccorritori volontari, che quotidianamente operano per la garanzia dei servizi di Emergenza Territoriale.

L’esercitazione avrà inizio Sabato 7 Giugno 2025 alle ore 14.00 circa e terminerà intorno alle ore 12.00 della Domenica 8 Giugno 2025;

I mezzi di soccorso impegnati nelle simulazioni, saranno identificati da cartelli attaccati sui portelloni, con la scritta “Niente Paura – Esercitazione formativa”, e si sposteranno nelle varie location di scenario SENZA uso di dispositivi luminosi e acustici.

Gli scenari saranno allestiti in varie location della citta, in zone che ridurranno al massimo l’impatto con la vita cittadina.

“Siamo convinti, che ancora una volta, questa esperienza possa essere utile ai nostri soccorritori volontari per mettersi alla prova e per migliorare le proprie conoscenze per poi reinvestirle nel servizio che quotidianamente offrono a bordo dei nostri mezzi di soccorso.- dichiarano dalla sede della società volontaria di soccorso. – Vogliamo ringraziare inoltre, le Istituzioni, la Centrale operativa 118 Livorno-Pisa, le forze dell’ordine e le Aziende che ci hanno supportato ed hanno fattivamente collaborato per la messa in piedi di questa esercitazione”.