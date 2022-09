Home

11 Settembre 2022

Livorno 11 settembre 2022 – SVS rinnova le cariche, come e quando votare e tutti i nomi dei candidati

SVS avvisa i signori Soci che in riferimento alla Delibera numero 99 del 12-05-2022 le votazioni per il rinnovo delle Cariche Sociali mandato 2022-2025 si terranno nelle seguenti date e orari:

Sabato 17 settembre 2022 dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 18 settembre 2022 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Il seggio sarà istituito presso la Sede Sociale di via S.Giovanni 30, Salone Adunanze piano primo.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico e con i Soci sarà aperto negli stessi orari e giorni dell’apertura del seggio, per consentire ai signori Soci la verifica del diritto di voto che come previsto dall’articolo 6. 1 del Regolamento Elettorale delibera numero 99-12/05/22, consente l’espressione del proprio voto ai Soci maggiorenni iscritti nell’elenco degli aderenti delle Società; purchè non sottoposti a procedimento di sospensione ed in regola con il versamento delle quote Associative. Se iscritti nell’anno 2022 questi potranno partecipare al voto se hanno aderito all’Associazione prima della data in cui si definiscono le date di convocazione del seggio elettorale. Per il 2022 iscritti prima del 27/05/2022.

Potrà essere, altresì, istituito un seggio mobile, che sotto le direttive della Comissione Elettorale, raccoglie il voto di Soci di età superiore ai 75 anni, che richiedono di esprimere il voto e Che siano impossibilitati a recarsi al seggio stabile per comprovati problemi di salute.

Di seguito l’elenco dei candidati al Consiglio Direttivo, al consiglio dei Probiviri e i candidati revisori dei conti

I candidati al Consiglio Direttivo:

BOLOGNESI MARIDA (Presidente uscente), BERNARDONI MARIA, BIANCHI MASSIMO(Consigliere uscente), BUSATO GABRIELE; CAPOZZI GABRIELE (Consigliere uscente), CARELLI VITTORIO, CHIAPPE LUCA (Consigliere uscente), DE LAURETIS MARIA TERESA (Consigliere uscente); FERRARI ROBERTO (Consigliere uscente), GENOVESI FRANCESCO (Consigliere uscente); INNOCENTI ELENA, PARIGI MAURO, ROVINI SONIA, RUGGERI MARCO, SANTORO ROSARIO (Consigliere uscente)

I candidati al consiglio dei Probiviri

ADIMARI ROSALBA (Membro uscente dei Probiviri), BERRETTONI FLAVIO (Presidente Consiglio di disciplina SVS uscente), BIGAZZI FRANCO; MARCONCINI LAURA, PAOLETTI ROBERTO (membro uscente dei Probiviri), PUCCI BRUNO

I candidati revisori dei conti

Giancarlo Nannipieri, Emilio Martini, Maurizio Belli, Alberto Bendinelli, Camilla Scapuzzi, Stefano Tamberi

