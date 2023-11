Home

Svuota una borsa incustodita sulla sedia di un bar, denunciata 28enne tedesca

15 Novembre 2023

Livorno 15 novembre 2023

I carabinieri di Castiglioncello, a conclusione di accertamenti avviati a seguito di una denuncia, hanno denunciato all’A.G. di Livorno, poiché gravemente indiziata di furto, una 28enne di origini tedesche.

Secondo la ricostruzione dei militari, la donna, dopo essersi aggirata tra i tavolini all’esterno di un noto bar di Castiglioncello, avrebbe notato una borsa incustodita appesa ad un bracciolo di una sedia ed avrebbe rovistato al suo interno. Dopo averla svuotata, si è allontana portandola con sé.

La proprietaria della borsa, che si era appena allontanata dal bar, accortasi della dimenticanza, è tornata immediatamente indietro trovando però solo gli effetti personali. Rivoltasi ai carabinieri di Castiglioncello, i militari hanno rapidamente ricostruito i fatti con le immagini di alcune telecamere della zona ed avvalendosi di scambi informativi con vari reparti dell’Arma, riuscendo ad identificare la 28enne.

Oltre all’evidente mancanza di senso civico, essendo palesemente un oggetto dimenticato e non abbandonato, tra l’altro individuato aggirandosi senza apparente motivo tra i tavoli, per la donna è scattata la denuncia all’A.G. di Livorno per furto aggravato.

