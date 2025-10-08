Home

8 Ottobre 2025

Livorno 8 ottobre 2025 Swim Race: consegnati in Comune 10mila euro di donazioni alle associazioni

Sono stati consegnati oggi a Palazzo Comunale, 10 mila euro di donazioni alle associazioni Volare Senz’Ali, Autismo Livorno, Associazione Down Italia Livorno e ai familiari dell’allenatrice Debora Ramalli scomparsa nel mese di febbraio di quest’anno.

I doni in denaro derivano dalla gara di solidarietà Romito Swim Race che si è svolta nel mese di settembre nelle acque comprese fra Antignano e Quercianella e dal buon cuore degli sponsor Olt Offshore, Lorenzini. Società organizzatrice DLF Nuoto Livorno e Romito Swim Race.

All’evento erano presenti il Sindaco, il comandante Marino Biancotti organizzatore della gara, Francesca Silvestri presidente dell’associazione Volare Senz’Ali e il nuotatore Samuele Pampana ideatore della manifestazione.

Le donazioni sono state così suddivise:

2500 euro da parte di Olt all’Associazione Autismo Livorno

2500 euro da parte di Olt all’Associazione Down Livorno

3000 euro da parte di Lorenzini all’Associazione Volare Senz’Ali

1787,50 euro al figlio di Debora Ramalli

“La Swim Race è diventata a tutti gli effetti una realtà dello sport e della solidarietà livornese – ha affermato il Sindaco – e lo è diventata grazie all’impegno degli organizzatori, della società, del comitato che spende tanto tempo per pianificare l’evento. Sono state messe insieme il grande cuore e la grande testa di chi ragiona in un certo modo in questa città. I gesti significativi e importanti come quello della Swim Race sono una caratteristica della nostra città, soprattutto quelli che passano attraverso lo sport”.

“La Romito Swim Race in questi anni è cresciuta nei numeri, è cresciuta nella beneficenza ed è cresciuta nel cuore delle persone” ha aggiunto Marino Biancotti che ha anche ricordato l’allenatrice Debora Ramalli.