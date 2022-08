Home

Tabaccaio mette in fuga rapinatore armato di coltello

12 Agosto 2022

Livorno 12 agosto 2022 – Tabaccaio mette in fuga rapinatore armato di coltello

Mario Toncelli, titolare della tabaccheria in via del Lavoro agisce d’istinto; affronta e mette in fuga un rapinatore che aveva un coltello con una lama da circa 20 centimetri

Il fatto è avvenuto questa mattina, un uomo col viso coperto da una mascherina, occhiali da sole, cappellino e armato con un lungo coltello, è saltato dietro al banco e pretendeva di farsi consegnare i soldi

A quel punto d’istinto Mario Toncelli ha cominciato ad urlare e a colpire per più volte il ladro. Poco dopo sono arrivate delle persone attirate dalle sue grida ed il ladro si è dato alla fuga.

Una storia che poteva finire male per il commerciante se solo fosse stato colpito con il coltello ma, fortunatamente la vicenda è terminata bene per il commerciate

