17 Maggio 2023

Livorno 17 maggio 2023 – Tacchi (Lega): Massima soddisfazione per il risultato delle amministrative a Livorno e in Toscana

In seguito alle elezioni amministrative svoltesi domenica e lunedì, il Segretario Provinciale Luca Tacchi commenta i risultati elettorali in Toscana e nella provincia di Livorno.

“Esprimo grande soddisfazione per i risultati nella provincia di Livorno, dove hanno prevalso esperienze civiche alternative alla sinistra, e più in generale in Toscana occidentale, dove la Lega è cresciuta ovunque rispetto al dato delle politiche, sintomo di un partito sempre più radicato sul territorio ed in grado di esprimere una classe dirigente all’altezza” dichiara Tacchi.

“Abbiamo preferito, come partito, non intervenire direttamente nella campagna elettorale delle elezioni comunali di Capraia e Rio, ma dobbiamo prendere atto che hanno trionfato le esperienze civiche alternative alla sinistra.

A Capraia Isola, infatti, vince Lorenzo Renzi, che si è presentato in contrapposizione a Marida Bessi, sindaco uscente e già Presidente della Provincia di Livorno in quota PD durante questa legislatura; a Rio facciamo un grosso in bocca al lupo al Sindaco Corsini, con il quale abbiamo avviato un dialogo e ci siamo messi a disposizione per lavorare nell’interesse di Rio e dei cittadini di questo comune” continua il Segretario provinciale della Lega Livorno.

“Mi unisco anche all’appello all’unità del centrodestra del commissario regionale della Lega Luca Baroncini, che ha auspicato la massima unità del centrodestra per la prossima tornata elettorale amministrativa, tenuto conto anche delle esperienze di Massa e Pietrasanta dove, non per nostra volontà, siamo andati divisi come centrodestra, la Lega ha fatto un risultato superiore agli alleati, o ai possibili alleati prima di accordi.

Questo ci dimostra che se il centrodestra fosse stato unito avremmo probabilmente già vinto al primo turno” conclude Luca Tacchi.

