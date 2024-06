Home

Politica

Tagli ai Comuni; Gazzetti (Pd): “Scelta del Governo assurda e inaccettabile”

Politica

2 Giugno 2024

Tagli ai Comuni; Gazzetti (Pd): “Scelta del Governo assurda e inaccettabile”

Livorno 2 giugno 2024 – Tagli ai Comuni; Gazzetti (Pd): “Scelta del Governo assurda e inaccettabile”

Il consigliere regionale Pd interviene sugli 80 milioni di tagli che il Governo vorrebbe infliggere ai Comuni: per la provincia di Livorno si parla di un milione e trecentomila euro in meno

«Il Governo Meloni getta la maschera ed è pronto a tagliare i fondi ai Comuni: 80 milioni di euro in meno in cinque anni.

È una scelta scellerata, denunciata dal nostro segretario regionale Emiliano Fossi che ha scovato i numeri in Parlamento. Si tratta della conferma che l’unico mondo alla rovescia che esiste è quello della destra. U

n mondo nel quale addirittura i Comuni che hanno saputo meglio utilizzare i fondi del Pnrr vengono, incredibilmente, penalizzati. Questo accadrà anche in Toscana. Utilizzando la tabella pubblicata sulla stampa, emerge che i tagli che colpiranno i Comuni della provincia di Livorno sfiorano in totale il milione e trecentomila euro, la metà dei quali solo nel Comune capoluogo; si tratta di qualcosa che non è assolutamente tollerabile.

Ma la cosa incredibile è che tutto questo avviene nel silenzio più assoluto delle forze politiche di destra. In questi giorni, grazie a quello che abbiamo ribattezzato il turismo governativo, candidati e partiti avrebbero potuto far sentire la loro voce nei confronti di ministri, vice ministri e parlamentari ed invece hanno preferito il silenzio.

Noi invece zitti non intendiamo stare e grazie all’azione del nostro segretario regionale e di tutta la comunità politica del PD denunciamo questa scelta scellerata, che punisce Comuni e cittadini e che va fermata e corretta. Se il Governo ha bisogno di soldi non penalizzi i Comuni ma fermi, ad esempio, il ponte sullo Stretto; e già che c’è trovi i finanziamenti per la Tirrenica e per le connessioni ferroviarie per il porto di Livorno. Basta con il mondo alla rovescia di questa destra di s-governo e, soprattutto, giù le mani dai Comuni!».

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd in merito alla volontà del Governo di tagliare fondi ai Comuni.