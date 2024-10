Home

Attualità

Tagli all’educativa scolastica, l’intervento del Collettivo studentesco Scuola di Carta

Attualità

23 Ottobre 2024

Tagli all’educativa scolastica, l’intervento del Collettivo studentesco Scuola di Carta

Livorno 23 ottobre 2024 – Tagli all’educativa scolastica, l’intervento del Collettivo studentesco Scuola di Carta:

“La Regione Toscana ha drasticamente ridotto i fondi per l’Educativa scolastica nelle scuole secondarie di secondo grado, tagliando quasi il 50% delle risorse per l’anno scolastico in corso.

Questa decisione ha portato a una diminuzione delle ore di supporto educativo per gli studenti più fragili, compromettendo il loro diritto allo studio e all’inclusione, già sancito nei documenti scolastici dell’anno precedente.

Le conseguenze dei tagli sono molto gravi: molti Educatori e ed Educatrici, spesso attivi nel loro ruolo da anni, si troveranno senza lavoro per il resto dell’anno scolastico e probabilmente anche nei futuri. Questo non solo danneggia il diritto allo studio degli studenti, ma rappresenta anche un attacco al diritto al lavoro di migliaia di professionisti in Toscana.

La situazione ha generato una forte reazione da parte di diverse realtà. Gli Educatori della Cooperativa FAST di Livorno hanno avviato una campagna di sensibilizzazione, mentre Dirigenti scolastici di varie scuole pisane hanno formalmente denunciato la mancanza di comunicazione e la gravità del provvedimento. Anche le associazioni dei familiari degli studenti fragili hanno iniziato a esercitare pressioni sulla Regione per chiedere chiarimenti e rassicurazioni.

L’obiettivo e affrontare la questione del diritto allo studio e dell’inclusione, evidenziando le ripercussioni di questa decisione su studenti, lavoratori e famiglie della Toscana.

Come studenti ci stringiamo a fianco delle famiglie colpite, degli studenti, che non hanno garantiti i loro diritti, e dei lavoratori che non sono tutelati, privi di garanzie come un lavoro stabile e stipendiato.

Invitiamo chiunque abbia dubbi o perplessità, o informazioni sul caso, a contattarci. Se le famiglie colpite da questa situazione hanno bisogno di un confronto noi siamo disponibili per ogni eventualità. Non lasceremo da solo nessuno studente e nessun lavoratore, i tagli che questo governo sta facendo su istruzione e sanità sta colpendo tutti.

L’unica soluzione è la convergenza!”

Tagli all’educativa scolastica, l’intervento del Collettivo studentesco Scuola di Carta