Tagli all’istruzione inclusiva, PD: 361 studenti disabili in difficoltà e dal Governo silenzi al posto di risposte

28 Febbraio 2025

Livorno 28 febbraio 2025

Assistenza educativa, dallo Stato servono risposte, non silenzi

Come Partito Democratico di Livorno e Giovani Democratici di Livorno esprimiamo grande

soddisfazione per l’approvazione della mozione sull’assistenza educativa, che ha visto un

lavoro congiunto con i gruppi: M5S, BL e Livorno Popolare, che hanno arricchito, emendato,

e sottoscritto con noi l’atto in questione. Apprezziamo anche l’approccio costruttivo del

consigliere Guarducci (FI), che, votando favorevolmente, ha condiviso la richiesta di un

maggior impegno del Governo a lui vicino. Aperture che hanno portato ad una larga

condivisione, comportando una maggiore incisività verso la risoluzione della vicenda.

L’assistenza educativa è un tema delicato che riguarda il diritto all’istruzione, la dignità delle

persone con disabilità e la tutela dei lavoratori, i quali si prendono cura quotidianamente

degli studenti e delle studentesse. Nel Consiglio Comunale di Livorno, infatti, abbiamo

anticipato la discussione, nonostante le resistenze della destra, visto il licenziamento di tre

educatori. Una questione, per noi, prioritaria, ma evidentemente non per FdI, che ci porterà

a presentare degli Ordini del giorno nei Consigli Comunali della Provincia, contribuendo a

fare chiarezza e a mettere in luce la vicenda.

La mozione nasce da un’emergenza concreta e urgente: l’insufficienza delle risorse

destinate all’assistenza educativa nelle scuole superiori. Evidenziando una carenza rispetto

al fabbisogno reale, che mette in difficoltà 361 studenti con disabilità e lascia senza certezze

gli educatori e le educatrici che garantiscono un supporto essenziale.

Parliamo di ragazzi e ragazze che, senza un adeguato sostegno, vedono compromesso il

loro diritto a un’istruzione inclusiva. Parliamo di famiglie che si trovano a dover fronteggiare

da sole situazioni complesse, perché lo Stato non assolve pienamente al suo dovere.

La Provincia di Livorno non ha ricevuto dal Governo nemmeno la metà dei fondi necessari per

coprire il fabbisogno educativo, comportando una riduzione delle ore di assistenza, un taglio

delle attività di supporto e una riduzione della qualità del servizio, che si traduce in una

mancata inclusione dello studente nell’ambiente scolastico.

La tematica dell’educativa non è solamente una questione di diritti degli studenti con

disabilità. Riguarda anche i diritti del lavoro come educatori ed educatrici, professionisti

formati e qualificati, che stanno subendo tagli alle ore e lettere di licenziamento, che

comportano incertezza sul loro futuro. Lavoratori precari, ma il loro lavoro dovrebbe essere

tutto fuorché precario: necessita di continuità e costanza nella relazione con gli studenti. Una

precarietà che rende vuota la parola inclusione scolastica.

Nell’atto approvato abbiamo chiesto un impegno chiaro e concreto allo Stato, che finora ha

disatteso, sullo stanziamento dei fondi. Come già sollecitato nella lettera della Presidente

della Provincia, Sandra Scarpellini, al Prefetto di Livorno, nella quale ha richiesto lo

stanziamento delle risorse mancanti, circa 800mila euro. Tra gli impegni della mozione

invochiamo il Governo affinché garantisca in modo stabile le risorse in base alle reali

necessità del servizio.

L’approvazione della mozione non comporta la fine del percorso, ma è necessario

continuare a lavorare per giungere al compimento della vicenda. È indispensabile avviare

anche un ragionamento generale sulle condizioni in cui versano le Province. Ad esse, difatti,

sono attribuite numerose e complesse materie a fronte di risorse insufficienti, che verranno

ulteriormente ridimensionate con il taglio agli Enti Locali da parte del Governo.

La battaglia sull’assistenza educativa non riguarda solo chi è direttamente coinvolto, ma

riguarda l’intera collettività. Una Società che esclude le persone più fragili, infatti,

abdicherebbe ai suoi valori fondamentali, comportando un fallimento della stessa.

Alessandro Franchi, Segretario di Federazione PD Livorno

Giorgio Pacini, delegato Segreteria di Federazione PD

Livorno alla casa, welfare e sicurezza

