Tagli scuola: insegnanti di sostegno, genitori e studenti in presidio davanti alla Regione

19 Dicembre 2024

Livorno 19 dicembre 2024 Tagli scuola: insegnanti di sostegno, genitori e studenti in presidio davanti alla Regione

Nel pomeriggio di ieri si è svolto un presidio di fronte al Consiglio Regionale della Toscana, a Firenze, organizzato per protestare contro il taglio ai fondi per l’assistenza specialistica scolastica per gli studenti con disabilità.

Questo il resoconto di: Docenti e assistenti contro i tagli, Pisa; USB – Livorno; Unicobas ;S.A.I. Club

“A essere colpite sono soprattutto le scuole secondarie di secondo grado di diverse province della Toscana.

L’assistenza specialistica è un servizio essenziale per garantire agli studenti con disabilità un percorso di studi e di vita efficace e completo. In alcune situazioni, l’assenza di assistenza può arrivare addirittura a compromettere la frequenza scolastica.

Per questo motivo docenti, educatori e famiglie insieme ai sindacati di base e associazioni si stanno mobilitando da settimane in diverse città, chiedendo l’immediato e completo del servizio, per tutte le ore necessarie.

La Regione Toscana, a riguardo, ha molte responsabilità, poiché sono proprio i finanziamenti insufficienti erogati agli enti locali, la causa del taglio del servizio.

Il presidio aveva quindi lo scopo di sollevare il problema nei confronti del Consiglio Regionale e richiedere misure immediate per far fronte a questa emergenza a prescindere da quelli che saranno eventuali fondi provenienti dal Governo centrale. Ma anche un impegno di lungo periodo per un finanziamento adeguato e pianificato che permetta anche agli studenti con disabilità di frequentare la scuola senza problemi.

Una delegazione ha incontrato la consigliera Gianchi, il consigliere Gazzetti e il portavoce del Presidente della Regione. Abbiamo esposto le ragioni della protesta e sottolineato la situazione di emergenza e la richiesta di interventi immediati. Gli stessi si sono impegnati a portare la questione all’assessore regionale all’istruzione Nardini, con una richiesta di incontro specifica, e hanno allertato l’unità di crisi della Regione presieduta dal dirigente Fabiani”.

