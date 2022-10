Home

Taglia 13 pini e arbusti senza permesso, carabinieri forestali denunciano 27enne

Elba

18 Ottobre 2022

Carabinieri Forestali denunciano una persona alla magistratura colta in flagranza mentre

taglia piante di alto fusto senza autorizzazione

Capoliveri (isola d’Elba, Livorno) 18 ottobre 2022

I Carabinieri Forestali della Stazione Carabinieri Parco di Portoferraio sono intervenuti in loc. Saglione nel Comune di Capoliveri su lavori di taglio del bosco eseguiti all’interno del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Al momento del controllo il taglio, eseguito su una superficie di 1000 m 2 circa, aveva già interessato n.13 esemplari di Pino Domestico (Pinus pinea) ed alcuni esemplari arbustivi della macchia mediterranea.

È stato verificato dai militari che l’intervento era stato eseguito in assenza del nulla-osta del Parco Nazionale e, pertanto, un 27enne, in qualità di autore materiale, è stato deferito in stato di libertà all’A.G. e la motosega utilizzata per il taglio è stata sottoposta a sequestro.

L’attività si inserisce nel contesto dei controlli costanti messi in atto dai Carabinieri Forestali a tutela dell’ambiente e per la salvaguardia del territorio.

