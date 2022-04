Home

Taglia il braccialetto elettronico ed evade, arrestato dalla polfer dopo inseguimento in scooter

7 Aprile 2022

Taglia il braccialetto elettronico ed evade, arrestato dalla polfer dopo inseguimento in scooter

Livorno 7 aprile 2022

Domenica pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Livorno hanno arrestato, dopo un inseguimento, un giovane, poco più che ventenne

Il giovane, al controllo dei poliziotti in prossimità del treno diretto a Milano, dopo avere consegnato i documenti; ha spintonato gli agenti dandosi a precipitosa fuga in direzione del centro cittadino.

Con l’aiuto di un passante, che ha offerto un passaggio in scooter ad uno degli operatori di polizia, il giovane è stato raggiunto e fermato.

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di comprendere le ragioni della fuga.

Il ragazzo, infatti, dopo avere tagliato il braccialetto elettronico, era evaso dal proprio domicilio, dove si trovava per reati di spaccio di stupefacenti, e si era recato in stazione, con una cospicua somma di denaro al seguito intenzionato a prendere un treno per Milano, forse intenzionato a rendersi irreperibile.

Il braccialetto rotto è stato recuperato dai poliziotti presso il domicilio del giovane che, all’esito delle attività, è stato condotto in carcere.

