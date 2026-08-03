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Taglio alberi in Mameli, Salvetti : situazione definita dopo il duplice incontro con i cittadini

Ambiente

3 Agosto 2026

Taglio alberi in Mameli, Salvetti : situazione definita dopo il duplice incontro con i cittadini

La questione del possibile taglio di alcuni alberi in Viale Mameli è stata definita nei suoi contorni attraverso un duplice incontro del Sindaco con i cittadini

Il Sindaco: “Chiarezza, buon senso e verità emergono solo quando istituzioni e cittadini parlano direttamente e mai attraverso la diffusione di informazioni false e strumentali attraverso i social”

Livorno, 3 agosto 2026

I lavori su illuminazione pubblica, mobilità e gestione degli alberi malati in viale Mameli, sono stati al centro dell’attenzione stamattina nel corso di un incontro pubblico che si è svolto nella Sala del Consiglio Comunale. Dopo le proteste nate sui social ieri (domenica 2 agosto) l’Amministrazione Comunale ha diffuso un comunicato di chiarimento rimandando al mittente le strumentalizzazioni ed oggi il sindaco Luca Salvetti, dopo aver partecipato alla manifestazione indetta dai cittadini in viale Mameli, li ha invitati alle 11 nella Sala del Consiglio per chiarire con un dialogo costruttivo.

Accanto al Sindaco in Consiglio c’erano l’assessora con delega alla Mobilità e alla Manutenzione, Cura e Incremento del Verde Giovanna Cepparello, l’assessore con delega alla Manutenzione Strutture e Impianti Pubblici Federico Mirabelli, il direttore generale del Comune Nicola Falleni, la dirigente del Settore Manutenzione e Cura del Verde Silvia Borgo e gli uffici tecnici.

L’intervento del Sindaco si è concentrato sulla gestione dei lavori in Viale Mameli, cercando di fare chiarezza rispetto alle “fake news” e strumentalizzazioni politiche nate sui social media.

“I numeri reali dell’intervento riguardano 7 alberi su un totale di 146 presenti nel viale, e non l’abbattimento indiscriminato della vegetazione. Dagli esami tecnici è emerso che 3 alberi presentano parametri estremamente preoccupanti e rappresentano un rischio concreto di caduta. Dato che la mia priorità è la sicurezza dei cittadini, se necessario questi alberi saranno abbattuti. Nella situazione attuale, oltre ai 3 a rischio, 2 sono in condizioni ottimali e gli altri 2 sono ancora sotto osservazione per valutare possibili soluzioni alternative.

L’analisi delle condizioni di queste piante andrà avanti indipendentemente dai lavori per l’illuminazione e i risultati degli esami saranno pubblici e consultabili.

Per quel che riguarda l’illuminazione pubblica di viale Mameli, che risulta essere una delle strade più buie di Livorno, l’obiettivo è rendere la zona più sicura sia per i pedoni, che per il traffico veicolare, trattandosi di un’arteria stradale principale, che ha fatto rilevare molti incidenti.

In accordo con la parte tecnica e con l’azienda che ha l’appalto dei lavori abbiamo deciso la sospensione parziale dei lavori nella zona specifica dove si trovano i 7 alberi.

È stata richiesta una valutazione approfondita per modificare, se possibile, il progetto illuminotecnico in modo da non legare l’intervento al futuro degli alberi pur rispettando i parametri di legge sulla luminosità.

I lavori non riguardanti direttamente l’area degli alberi (come gli interventi sui sottoservizi di ASA, luce e gas) proseguiranno regolarmente.

Ricordo ai cittadini i risultati di questa Amministrazione, che negli ultimi sette anni ha registrato un saldo positivo di 3.000 alberi piantati in città. Ho chiesto ai cittadini di avere fiducia nel lavoro dei tecnici comunali, che agiscono con l’obiettivo del bene comune e si assumono responsabilità legali che gli “esperti dei social” non hanno.

I nostri tecnici hanno sviluppato un progetto di rifacimento della pubblica illuminazione importante e virtuoso che dobbiamo integrare con la necessità di salvaguardare il patrimonio di alberi sani. Questo è il quadro reale che non vogliamo venga delegittimato e messo in discussione da ignobili strumentalizzazioni”.

Dopo la dichiarazione del Sindaco si sono susseguiti gli interventi dei cittadini, che hanno apprezzato la buona volontà e l’impegno in primis del Sindaco a trovare una soluzione condivisa. Al termine dell’incontro i presenti si sono dati appuntamento a fine agosto per un approfondimento del percorso in atto.