28 Aprile 2025

Livorno 28 aprile 2025 Taglio alberi sulla SP 10 traversa Livornese, divieti e limitazioni della velocità

L’Amministrazione provinciale di Livorno ha reso noto che ha preso il via, nella mattinata del 28 aprile, un intervento riguardante la potatura e/o abbattimento di alcuni cipressi malati lungo la SP 10 via Traversa Livornese. I lavori vengono svolti in economia e interessano il tratto compreso tra km il 13+000 e il km 13+600, in prossimità dell’abitato del comune di Rosignano Marittimo in direzione nord.

Per tutta la durata dell’intervento sarà in vigore una specifica ordinanza di regolazione del traffico che, nell’area di attività del cantiere mobile, dispone lungo la Strada Provinciale 10 Traversa Livornese l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, il senso unico alternato regolato e la limitazione della velocità a 30 km/h. La Provincia fa inoltre presente che nel periodo indicato, le fermate del trasporto pubblico situate lungo il tratto interessato dagli interventi potrebbero essere momentaneamente sospese. Viene quindi informata l’utenza di fare attenzione alle eventuali informazioni posizionate dal gestore del trasporto pubblico locale sulle paline che indicano le fermate.