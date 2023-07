Home

15 Luglio 2023

Livorno 15 luglio 2023 – Taglio alle infrastrutture del porto, Gazzetti (PD): “Non voglio credere a una ostilità del Governo”

Quello del taglio del finanziamento alle realizzazioni che erano state già previste dai precedenti governi è un atto è che noi abbiamo voluto assolutamente criticare e stigmatizzare. Ci sono state nelle nelle ore scorse delle prese di posizione anche da parte di autorevoli esponenti del governo; però a noi questo non basta. Lo diciamo con grande serenità.

Con altrettanta determinazione diciamo che servono atti concreti.

È chiaro che se il governo non dovesse rifinanziare quello che era già stato previsto, sarebbe davvero un grosso, grosso problema per l’amministrazione regionale

Speriamo che anche a seguito di questa iniziativa come delle altre che verranno messe in campo, che ci sia una presa di coscienza da parte del governo

Alla domanda se pensa che questa sia una mossa politica per mettere in difficoltà un una città e una regione rossa in vista delle prossime elezioni, il consigliere regionale Gazzetti risponde:

Io davvero spero che questa non sia la motivazione che muove il governo; se fosse così sarebbe qualcosa di gravissimo.

Mi auguro davvero che ci sia la possibilità da parte del governo anche di smentire interpretazioni che qualcuno può anche fare perché altrimenti saremo in presenza di un atteggiamento, non solo discriminatorio ma ostile nei confronti di un territorio ed io non voglio credere che sia così. Spero davvero che da parte del governo ci sia una presa d’atto della necessità di ripristinare al più presto quei fondi e ci sia anche la disponibilità da parte del governo di aggiungerne altre nel momento in cui dalla progettazione da parte di RFI dovesseroe mergere la necessità di implementare ed incrementare quei fondi,

Secondo voi è più semplice partire da 311 milioni ed aggiungerne altri oppure è più difficile partire da 12 milioni e trovarne tanti ma tanti di più

