Taglio degli alberi a Cecina, Tenerini (FI): presentata mozione per realizzare un parco di verde pubblico idoneo all’area di via Torres

Cecina

9 Settembre 2023

Cecina (Livorno) 9 settembre 2023 – Taglio degli alberi a Cecina, Tenerini (FI): presentata mozione per realizzare un parco di verde pubblico idoneo all’area di via Torres

“Sulla vicenda del taglio di numerosi alberi da parte di Terna, avvenuto nei giorni scorsi tra via Torres e via Ambrogi, ritengo opportuno fare chiarezza.

A tal proposito ho presentato una mozione urgente in consiglio comunale.

Ciascun albero rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per la collettività, e l’abbattimento di più arbusti rischia di alterare il delicato equilibrio ambientale del territorio.

E’ necessario, pensare già al rimboscamento della zona in questione, magari con piante che non interferiscono con la presenza dei tralicci dell’alta tensione”.

Lo dichiara la deputata e consigliera comunale di Forza Italia Chiara Tenerini, che aggiunge:

“Nel mio atto faccio precise richieste all’Amministrazione:

intervenire prontamente nel rimboscamento dell’area su citata, qualificabile come verde pubblico cittadino;

di dotarsi in tempi brevi di un Regolamento del verde come atto necessario e propedeutico ai fini di un’attento monitoraggio e un’accurata pianificazione della gestione del verde pubblico cittadino.

Richiedo inoltre di rendere pubblico quanto contenuto nel contratto di servitù per l’area in esame e di confermare la circostanza, dichiarata dal Comune; che l’abbattimento degli alberi sarà bilanciato dall’innesto di nuovi arbusti, in altra zona, in numero superiore rispetto a quelli recisi”.

