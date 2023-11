Home

12 Novembre 2023

Livorno 12 novembre 2023 – Taglio del Governo alla scuola, il PD organizza un incontro

PD: “Difendiamo la scuola pubblica. Un modello da valorizzare”

Mentre il nostro paese sta attraversando un periodo di emergenza educativa e culturale, nei prossimi tre anni è previsto un taglio progressivo al budget del Ministero dell’ Istruzione e del Merito, un disinvestimento sull’educazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

I 500 milioni di euro tagliati con l’ultima legge di bilancio, preludono ad un periodo piuttosto critico per lo sviluppo formativo delle nuove generazioni.

È necessario invece investire per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa che non si può ridurre a spot con misure esclusivamente repressive, è necessario riflettere sulle modalità di prevenzione al disagio causato da un’emergenza educativa, lievitata a dismisura in conseguenza della crisi economica e sociale che sta attraversando il nostro paese.

Il PD ne parlerà Lunedì 13 Novembre alle ore 17.30 – Sala conferenze Palazzo dei Portuali (Piazza Italo Piccini, Livorno) con:

Irene Manzi: Deputata del PD, VII Commmissione (Cultura, Scienza e Istruzione) e membro della Segreteria nazionale (scuola, educazione dell’infanzia, istruzione, povertà educativa)

Simona Querci: della Segreteria regionale PD con delega alla scuola, politiche educative, infanzia, contrasto povertà educativa, diritto allo studio

Laura Rimi: insegnante, della Segreteria regionale PD con delega alla cultura, beni comuni, associazionismo, partecipazione, cooperazione internazionale

Marco Simiani: Deputato del PD

Con la partecipazione web dell’Assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini

I saluti istituzionali di Libera Camici, Vicesindaco del Comune di Livorno con delega all’istruzione

Alessandro Franchi Segretario Territoriale PD – Federazione di Livorno

Coordinerà l’evento Francesca Cecchi, Consigliera comunale, responsabile scuola della Segreteria Territoriale PD – Federazione di Livorno

