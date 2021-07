Home

Taglio del nastro per il restauro del monumento a Leopoldo di Lorena

7 Luglio 2021

Taglio del nastro per il restauro del monumento a Leopoldo di Lorena

Livorno, 7 luglio 2021

E’ tornato nella sua “veste” migliore il monumento a Pietro Leopoldo di Lorena, restaurato grazie al Comitato “Il gioiello dimenticato”, in collaborazione con il Comune di Livorno e con la competente Soprintendenza.

L’opera rinnovata è stata inaugurata questa mattina di mercoledì 7 luglio, ore 11.00, alla presenza della vice sindaco Libera Camici, dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi e del presidente del comitato Enrico Del Chicca.

Il restauro è durato dall’ottobre 2020 al gennaio 2021.

Il lavoro è stato eseguito dalla Ditta Decorarte di Ponsacco. Gli sponsor maggiori sono stati: l’Unicoop Tirreno, la Banca Cooperativa di Castagneto Carducci e la Banca Intesa San Paolo.

Il monumento a Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana è, insieme alla porta barocca sul viale Italia, i resti della Torretta (muro esterno degli scogli dell’Accademia) e la fonte dentro l’Accademia navale, l’unica testimonianza rimasta dei lazzeretti.

L’opera, voluta dallo stesso Granduca, fu realizzata su disegno

dell’architetto Innocenzo Fazzi, come conclusione dei lavori del lazzeretto di San Leopoldo.

L’8 maggio 1773 il Granduca concede che nel lazzeretto venga posta la sua effige.

Un anno dopo fu scelto, a seguito di concorso, il bozzetto dello scultore carrarese Domenico Andrea Pelliccia, allievo di un membro dell’importante famiglia di scultori e scalpellini di Carrara.

La statua nel 1776 viene collocata nel lazzeretto, fra due tettoie, in una nicchia lungo il muro Nord, e fu trasferita presso l’attuale sede di piazza San Jacopo in Acquaviva nel 1927.

Il Granduca viene raffigurato in atto di indicare il luogo dove doveva sorgere il lazzeretto.

Sul petto del Granduca, al di sotto di un panneggio, si scorge la Croce dei Cavalieri di Santo Stefano.

In foto, il monumento prima e dopo il restauro

