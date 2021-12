Home

Taglio del nastro per pista di pattinaggio e mercato natalizio in piazza della Repubblica (Foto)

11 Dicembre 2021

Livorno 11 dicembre 2021

Questa mattina taglio del nastro per la pista sul ghiaccio e per il mercatino natalizio in piazza della Repubblica.

A tagliate il nastro, l’assessore al commercio Rocco Garufo insieme agli organizzatori della Labronica Eventi

“Natale in Piazza”, il mercatino di Natale organizzato da Labronica Eventi è aperto dalle 10 alle 21. Sono presenti stand di prodotti tipici, formaggi, salumi, food, dolciumi, vin brulé, castagne e articoli da regalo di ogni genere. E’ inoltre allestita per la gioia dei bambini la casa di Babbo Natale .

Per gli amanti del pattinaggio sul ghiaccio o per chi vuole fare la sua prima esperienza, la pista sul ghiaccio è aperta tutti i giorni con orario 10-21

