Home

Politica

Taglio medico emergenze-urgenze a Rosignano, Lega: “Si penalizza l’assistenza sanitaria territoriale”

Politica

15 Giugno 2026

Taglio medico emergenze-urgenze a Rosignano, Lega: “Si penalizza l’assistenza sanitaria territoriale”

Livorno 15 giugno 2026 Taglio medico emergenze-urgenze a Rosignano, Lega: “Si penalizza l’assistenza sanitaria territoriale”

Manfredi Potenti e Mario Romanu (Lega): “Rosignano: taglio medico emergenze-urgenze fermamente contrari alla decisione di ASL Toscana Nord Ovest. Si penalizza l’assistenza sanitaria territoriale.”

“Riteniamo assolutamente da bocciare la decisione dell’Azienda ASL Toscana Nord Ovest e la scelta della Regione Toscana rispetto alla riorganizzazione del 118 con la perdita del medico a bordo delle ambulanze. Tale rimodulazione del servizio di emergenza-urgenza sul territorio causerà infatti, anche a Rosignano, la perdita di un medico a bordo delle ambulanze che, pur avvicendato con la figura di un infermiere formato, non può corrispondere alla garanzia di uguale servizio. Conosciamo benissimo ed apprezziamo la professionalità della categoria infermieristica, ma è chiaro che siano due figure ben distinte in ambito sanitario. Questo stravolgimento operativo è motivato da ragioni di risparmio e va a scapito dei cittadini. La Lega chiede pertanto che tale decisione venga revocata. Giusto, quindi, opporsi a questa scelta sbagliata anche attraverso iniziative pubbliche che spieghino alla cittadinanza rosignanese come sia errato il progetto messo in campo dagli organi regionali. La Sanità nei territori semmai deve essere potenziata, non certamente ridimensionata come in questo caso.”

Così il Sen. Manfredi Potenti e Mario Romanu, Segretario della sezione di Rosignano della Lega.