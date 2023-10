Home

20 Ottobre 2023

Livorno 20 ottobre 2023 – Taglio tratta Rosignano – Piombino, Bellandi e Romagnani: “Questi territori non possono essere penalizzati”

La segreteria Cgil e la segreteria Fiom provinciali hanno avuto questa mattina presso Palazzo Granducale a Livorno un incontro con la presidente della Provincia Sandra Scarpellini.

L’oggetto del confronto è stato il taglio – momentaneamente sospeso – della linea di trasporto pubblico extraurbano T2 Rosignano-Piombino utilizzata principalmente dai pendolari.

L’incontro segue un primo passaggio tecnico avuto nei giorni scorsi con la responsabile del servizio e della programmazione del trasporto pubblico locale in quanto la questione non può essere affrontata solo da un punto di vista tecnico ma appunto anche da un punto di vista politico.

Un punto di vista che tenga conto del progressivo impoverimento della costa e delle isole, che non riguarda soltanto purtroppo i servizi di trasporto pubblico ma anche quelli relativi alla sanità e al servizio scolastico.

Servizi essenziali per i cittadini che vedono la costa e le isole penalizzati a danno di altri territori. La continuità territoriale e la coesione sociale deve essere governata anche rendendo omogenei i servizi in tutto il territorio regionale.

Per questo motivo al confronto su questi temi richiesto dalle organizzazioni sindacali alla Regione Toscana si unirà – condividendone gli obiettivi – anche la Provincia. L’auspicio è che possano partecipare anche le istituzioni comunali e i rappresentanti regionali del territorio.

L’obiettivo del confronto con la Regione è fare in modo che la costa e le isole non diventino luoghi di dormitorio o di sola villeggiatura, ma luoghi in cui vivere e poter lavorare da pari cittadini toscani.

Filippo Bellandi (segreteria Cgil provincia di Livorno)

David Romagnani (segreteria Fiom-Cgil provincia di Livorno)

