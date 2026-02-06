Home

Takeoff entra nel vivo. Agli Hangar creativi il primo workshop gratuito su progettazione sociale e inclusione

6 Febbraio 2026

6 Febbraio 2026

Livorno 6 febbraio 2026

Un laboratorio per progettare il cambiamento

Il 7 e 8 febbraio 2026, dalle 10.00 alle 13.00, gli Hangar Creativi ospiteranno il workshopgratuito “Includere per progettare: strumenti per la progettazione sociale e inclusiva”,condotto da Edoardo Ghezzani, dottorando in Filosofia dell’inclusione presso l’Università di Pisa.

L’incontro, rivolto in particolare agli under 35, offrirà ai partecipanti strumenti concreti per ideare,strutturare e gestire progetti a impatto sociale, con un focus specifico sulle opportunità offerte dal programma europeo ESC30 – European Solidarity Corps.

Durante le due mattinate di lavoro verranno affrontati temi come progettazione partecipata, analisi dei bisogni, costruzione di partenariati, ricerca di finanziamenti e gestione operativa di iniziative inclusive. Inclusione come metodo, non come settore

Secondo Ghezzani, la progettazione inclusiva non riguarda solo ambiti specialistici, ma rappresenta un approccio trasversale capace di migliorare la qualità della vita di tutti.

«Investire oggi nella formazione degli under 35 significa investire nella società di domani» spiega il formatore. «Le nuove generazioni hanno la responsabilità – e l’opportunità – di ripensare spazi, servizi e relazioni in chiave realmente accessibile. La progettazione inclusiva non è un tema di nicchia: è un metodo che rende più efficace qualsiasi intervento sociale, culturale o educativo».

Ghezzani sottolinea come l’accessibilità produca benefici diffusi: «Progettare pensando alle esigenze delle persone più fragili significa creare contesti migliori per tutti. Una rampa al posto di uno scalino aiuta chi ha difficoltà motorie, ma anche un genitore con il passeggino o una persona anziana. Lo stesso vale per la comunicazione: strumenti più chiari e leggibili migliorano l’esperienza di chiunque. L’inclusione, se ben progettata, diventa un valore collettivo».

ESC30: l’Europa come spazio di opportunità Una parte significativa del workshop sarà dedicata al programma ESC30, che finanzia progetti di solidarietà promossi direttamente dai giovani.

«Gli ESC30 rappresentano un’occasione preziosa per trasformare idee in azioni concrete» afferma Ghezzani. «Permettono di dare respiro europeo a iniziative nate dal basso, rafforzando realtà già attive sul territorio e offrendo loro strumenti economici e metodologici per crescere. Non si tratta solo di ottenere fondi, ma di imparare a progettare in modo strutturato e sostenibile, creando reti e impatto duraturo».

A chi è rivolto

Il workshop è aperto a studenti, giovani professionisti, operatori sociali, educatori, associazioni e start-up culturali interessati a sviluppare competenze nell’ambito della progettazione sociale. È prevista una corsia preferenziale per partecipanti under 35.

Il formatore

Edoardo Ghezzani è dottorando in Filosofia dell’inclusione presso l’Università di Pisa e borsista del Centro Universitario Cattolico Italiano. Si occupa di accessibilità e progettazione sociale con particolare attenzione ai contesti educativi e sportivi. Ha ideato e coordinato progetti inclusivi riconosciuti a livello nazionale ed europeo, tra cui Sport4All, vincitore di un Bando Europeo di Solidarietà, ed è autore di pubblicazioni scientifiche sui temi della pedagogia sociale e

dell’inclusione.

Takeoff: uno spazio per crescere insieme

Con questo primo appuntamento, Takeoff inaugura il proprio percorso formativo, in attesa dell’apertura ufficiale del coworking e dell’inaugurazione del 1° marzo 2026. L’obiettivo è creare agli Hangar Creativi un ecosistema stabile in cui talento, formazione e lavoro possano incontrarsi, favorendo la nascita di nuove progettualità e il radicamento dei giovani professionisti sul territorio.

Informazioni pratiche

Evento: Includere per progettare – Strumenti per la progettazione sociale e inclusiva

Date: 7–8 febbraio 2026

Orario: 10.00–13.00

Luogo: Hangar Creativi, via Carlo Meyer 67 – Livorno

Partecipazione: gratuita, posti limitati

Iscrizioni: www.takeoffitalia.it/events

Contatti stampa

Takeoff – Hub Creativo Livorno

Email: info@takeoffitalia.it

Tel: +39 349 253 3254

Web: www.takeoffitalia.it

Instagram: @takeoff_it