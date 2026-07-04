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Talent Dance Academy, otto giovani ballerine di San Vincenzo a Dublino per la Dance World Cup

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4 Luglio 2026

Talent Dance Academy, otto giovani ballerine di San Vincenzo a Dublino per la Dance World Cup

San Vincenzo (Livorno) 4 luglio 2026

Otto giovani ballerine di San Vincenzo, appartenenti alla Talent Dance Academy della direttrice artistica e insegnante, Rosa Bellacozza, saranno protagoniste dal 6 all’8 luglio alla finale mondiale della Dance World Competition che si terrà a Dublino, in Irlanda. A pochi giorni dall’inaugurazione degli spazi della nuova scuola, in via Euclide, un’altra grande emozione in arrivo per le ballerine – tutte nate tra il 2016 e il 2018 -, le loro famiglie e tutto lo staff dell’associazione.

Così, dopo la qualificazione ottenuta nelle scorse settimane a Bergamo, i due quartetti – Burattini e Soldatini – composti uno da Stephanie Karen Calina, Emma Mariotti, Teresa Cerquetti e Marta Berrighi, e l’altro da Ilaria Bennati, Ariana Maria Gusà, Clelia Montagnani e Ginevra Nencini, saranno di scena in una cornice di primissimo piano che richiama ogni anno migliaia di allievi da tutto il mondo, in rappresentanza delle diverse nazioni.

Il concorso Dance World Competition è nato in Germania nel 1983 e la sede della finale si sposta ogni anno in una diversa nazione. Lo scorso anno è stato a Burgos, in Spagna. Bambine e insegnanti nei giorni scorsi sono stati accolti dal sindaco Paolo Riccucci, che ha rivolto loro un grande in bocca al lupo per questa emozionante avventura e consegnato un certificato di riconoscimento per il brillante risultato ottenuto.

“Siamo davvero molto orgogliosi di queste giovani ballerine che rappresenteranno San Vincenzo e l’Italia in un contesto prestigioso come l’appuntamento mondiale di Dublino – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci -. Questo traguardo premia non solo il talento, ma anche la passione e i sacrifici delle bambine, delle loro famiglie e delle insegnanti”.