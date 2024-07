Home

Talento e la creatività, premiati tre livornesi al concorso 50&Più

8 Luglio 2024

Talento e la creatività, premiati tre livornesi al concorso 50&Più

Livorno 8 luglio 2024 – Talento e la creatività, premiati tre livornesi al concorso 50&Più

Premiati 3 concorrenti livornesi alla 42ª Edizione del Concorso 50&Più

La 42ª edizione del Concorso 50&Più della Settimana della Creatività ha celebrato ancora una volta il talento e la creatività degli over 50. Tra i numerosi partecipanti provenienti da tutta Italia, tre livornesi si sono distinti, ricevendo prestigiosi riconoscimenti per le loro opere artistiche.

I Vincitori Livornesi

Glauco Magini – Prosa

Glauco Magini è stato premiato per il suo racconto intitolato “Il cielo stellato”. La sua prosa ha catturato l’attenzione della giuria grazie alla sua profondità emotiva e alla capacità di evocare immagini vivide e coinvolgenti.

Giovanna Paita – Poesia

Giovanna Paita ha ricevuto un premio per la sua poesia “Il profumo del tramonto”. La sua opera è stata apprezzata per la sensibilità con cui ha descritto i sentimenti e i ricordi legati ai momenti di fine giornata.

Antonia Tufariello – Poesia

Antonia Tufariello è stata premiata per la poesia “D’amore”. Il suo lavoro ha colpito la giuria per l’intensità emotiva e la bellezza delle sue parole.

Il Concorso 50&Più

Il Concorso 50&Più, organizzato dall’associazione nazionale 50&Più, è un evento annuale che offre agli associati l’opportunità di esprimere la propria creatività in varie discipline artistiche come prosa, poesia, pittura e fotografia. Questo evento rappresenta una piattaforma importante per celebrare il talento e la passione di chi continua a dedicarsi con impegno all’arte e alla cultura.

“Il successo dei partecipanti livornesi” ha dichiarato la presidente della 50&Più provinciale Loretta Raffaelli, “rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra comunità, e dimostra come l’arte e la creatività siano fonti inesauribili di ispirazione e vita. Questi premiati sono esempi di come la passione per l’arte possa portare a risultati straordinari”.

