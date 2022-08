Home

Talk Show da Star, venerdì ospiti Francesca Cipriani, Kledi e Giacomo Voli

4 Agosto 2022

TALK SHOW VENERDI DA STAR VENERDI 5 AGOSTO ORE 22

Dedicato alla televisione con personaggi importanti sul palco di Eliopoli nel talk condotto da MASSIMO MARINI.

Calambrone (Pisa) 4 luglio 2022

Sul Palco di Eliopoli questa volta ( venerdi 5 agosto ore 22) è la volta di personaggi che hanno fatto e fanno la Televisione e hanno delle belle storie da raccontare.

Nello show condotto da Massimo Marini avremo :

FRANCESCA CIPRIANI

Francesca Cipriani D’Altorio è un personaggio televisivo molto noto.

Diventata famosa nel 2006 per la sua partecipazione al Grande Fratello, Francesca fa successivamente varie partecipazioni e conduzioni in TV fino a che nel 2009 fa l’inviata della trasmissione di Barbara D’Urso su Canale 5 Domenica cinque e su Italia Uno Colorado e La pupa e il secchione. Vanta varie partecipazioni in TV e nel 2018 partecipa all’ Isola dei famosi classificandosi al quarto posto. Successivamente affianca alla conduzione Paolo Ruffini e poi Andrea Pucci della terza e quarta edizione di La Pupa e il Secchione e viceversa. Nel 2021 partecipa al grande Fratello VIP.

KLEDI (KADIU)

Ballerino insegnante e attore albanese naturalizzato italiano. Diplomato giovanissimo all’Accademia all’ Accademia nazionale della danza di Tirana nel 1992 ed è entrato subito nel corpo di ballo del Teatro dell’ Opera della capitale albanese. La sua prima apparizione in TV è nel 1996 e nel 1997 diventa primo ballerino delle trasmissioni TV Buona Domenica, C’è posta per te, Amici. Fonda a Roma la Kledi dance. Ha varie esperienze TV importanti fino a che dal 2013 al 2017 diventa uno dei docenti di danza alla scuola di AMICI in onda su canale 5. Nel 2016 fa il capitano della squdra di talent show condotto da Belen su Canale 5 dedicato ai bambini dal nome Pequenos gigantes.

GIACOMO VOLI

Vincitore di All Togheder now 2022 , lo show condotto da Michelle Hunzicher su Canale 5.

36 anni di Correggio, membro e frontman del gruppo Rhapsody of fire. Nel 2014 partecipa al Talent The Voice of Italy arrivando al secondo posto nella squadra di Piero Pelu.

Grande voce, indimenticabile la sua interpretazione di Somebody to love in All Togheder now.

