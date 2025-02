Livorno 7 febbraio 2025 Tamerici e pitosforo sul lungomare, in corso intervento di manutenzione e cura

L’Ufficio Verde, agricoltura, foreste e biodiversità del Comune sta portando avanti da circa tre settimane un intervento di manutenzione e cura del lungomare cittadino.

In particolar modo si sta provvedendo alla potatura di circa 300 tamerici che si trovano lungo il viale Italia nei giardini a mare, fino a raggiungere il viale di Antignano, passando anche dalla Rotonda d’ Ardenza .

L’intervento permetterà di riqualificare i viali a mare con potature di contenimento delle chiome che, se non opportunamente ridotte e riformate, rischiano di essere falciate dai forti venti di libeccio durante le mareggiate sempre più frequenti negli ultimi anni.

La maggior frequenza di raffiche di vento con velocità superiori ai 100 Km/h spesso ha danneggiato irrimediabilmente le branche spezzandole e in alcuni casi i danni si sono verificati sull’intera chioma, tanto che, secondo i tecnici dell’Ufficio Verde una potatura annuale è ormai diventata necessaria e indifferibile.

Sono state messe in sicurezza ancora una volta le tamerici di piazza Modigliani, zona dove le raffiche di vento sono particolarmente concentrate.

Qui pertanto sono state prese delle misure particolari tanto che le tamerici sono state raddrizzate, protette e supportate da grossi pali tutori di 10 cm di diametro conficcati nel terreno fino a 1 metro di profondità.

Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla famosa tamerice di Antignano immortalata da Fattori: è stata infatti messa in maggiore sicurezza con tiranti e supporti a terra perché possa resistere meglio agli eventi atmosferici.

Contestualmente prosegue la potatura invernale di alcune siepi di pitosforo sempre sul lungomare per contenere il loro sviluppo entro i margini stradali.

Tutto questo per proteggere il patrimonio arboreo comunale, valorizzarlo il più possibile mediante le cure più adeguate e le più idonee misure di adattamento ai cambiamenti climatici in corso che l’Amministrazione Comunale può mettere in atto.