Tamponamento a tre in via Grotta delle Fate, 55enne in ospedale

17 Dicembre 2021

Livorno 17 dicembre 2021 – Tamponamento a tre in via Grotta delle Fate, 55enne in ospedale

Tamponamento in via Grotta delle Fate, coinvolte tre auto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 di ieri, 16 dicembre

nel tamponamento a catena sono rimaste coinvolte tre persone che sono state assistite dai volontari della Misericordia di Montenero.

Due dei tre pazienti hanno rifiutato il ricovero in ospedale, mentre una donna di 55 anni è stata trasportata al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente la polizia municipale per i rilievi di rito

