Tamponamento in Variante, VF, Misericordia e municipale sul posto. Traffico rallentato (Foto)

10 Febbraio 2024

Tamponamento in Variante, VF, Misericordia e municipale sul posto. Traffico rallentato (Foto)

Livorno 10 febbraio 2024 – Tamponamento in Variante, VF, Misericordia e municipale sul posto. Traffico rallentato (Foto)

Questa mattina poco dopo le 09. 00 sulla Variante Aurelia in direzione sud, poco prima dell’uscita Livorno Sud si è verificato un tamponamento creando una lunga coda.

Ad avere la peggio il conducente di un mezzo a tre ruote tipo Ape. Il mezzo come si vede dalle immagini risulta completamente distrutto nella parte anteriore mentre il pianale sembrerebbe addirittura storto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, la polizia municipale per i rilievi del caso e la Misericordia di Livorno

Un uomo, molto presumibilmente il conducente del mezzo tipo Ape era sdraiato a terra dietro il Guard Rail della Variante. I soccorritori giunti sul posto hanno scavalcato il guard rail e sono scesi lungo il pendio di terra al confine con le aziende di via dei Pelaghi per stabilizzare il ferito. Poi impossibilitati a trasportarlo in barella lungo il pendio, l’ambulanza ha lasciato la variante per raggiungere via dei Pelaghi e trasportare il paziente in ospedale

