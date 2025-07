Home

Cronaca

Tamponamento sulla Fi-Pi-Li altezza porto: un morto e una donna in codice rosso

Cronaca

29 Luglio 2025

Tamponamento sulla Fi-Pi-Li altezza porto: un morto e una donna in codice rosso

Livorno 29 luglio 2025 Tamponamento sulla Fi-Pi-Li altezza porto: un morto e una donna in codice rosso

Tragico incidente sulla Fi-Pi-Li: muore un uomo dopo un malore, una donna in codice rosso

Un tragico incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8.30 sull’ultimo tratto della Fi-Pi-Li in direzione Darsena Nuova, nei pressi dell’accesso agli imbarchi portuali. Due auto sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento.

Secondo una prima ricostruzione, a provocare l’incidente sarebbe stato un uomo sulla settantina alla guida di uno dei veicoli a seguito di un malore improvviso che lo ha colpit mentre era al volante. L’automobilista, perdendo il controllo della propria auto, ha urtato violentemente la vettura che lo precedeva.

L’impatto è stato devastante. A bordo dell’auto tamponata si trovava una donna, rimasta gravemente ferita. I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa, l’auto medica della SVS, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, che ha gestito i rilievi e la viabilità.

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Livorno. Le sue condizioni fortunatamente vengono non sono critiche

Per l’anziano conducente, invece, la situazione è apparsa da subito disperata: colpito dal malore mentre era alla guida, è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato ogni manovra possibile per rianimarlo. Purtroppo, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico veicolare, con lunghe code che si sono formate in entrata verso il porto. La polizia stradale ha provveduto a regolare il traffico e a effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.