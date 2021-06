Home

Cronaca

30 Giugno 2021

Tamponamento tra 3 auto, in ospedale 2 adulti e 2 minori

LIVORNO 30 giugno 2021 – Tamponamento tra 3 auto, in ospedale 2 adulti e 2 minori

Tamponamento in via di Salviano intorno alle ore 12 di oggi, mercoledì 30 giugno

Sono tre auto coinvolte. e 5 le persone soccorse

Due adulti e due minori sono stati portati in ospedale in codice giallo con un trauma al rachide. Il quinto ha rifiutato il trasporto in ospedale

