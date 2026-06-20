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Cronaca

Tamponamento tra auto sul Romito, 4 ambulanze sul posto

Cronaca

20 Giugno 2026

Tamponamento tra auto sul Romito, 4 ambulanze sul posto

LIVORNO 20 giugno 2026 Tamponamento tra auto sul Romito, 4 ambulanze sul posto

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, sabato 20 giugno, lungo la strada del Romito, dove poco prima delle 12 si è verificato un incidente stradale all’altezza delle Vaschine.

Secondo le prime informazioni disponibili, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte almeno tre autovetture, protagoniste di un tamponamento a catena. Al momento non è ancora stato chiarito il numero esatto delle persone rimaste ferite né le loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso. Due ambulanze hanno trasportato alcuni feriti in ospedale, mentre altre due sono rimaste sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza e nella messa in sicurezza dell’area.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. Il traffico risulta infatti paralizzato in entrambe le direzioni, con lunghe code che si estendono da Quercianella fino alla Variante Aurelia. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti sono ancora in corso e la circolazione procede con notevoli rallentamenti.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, sulla quale sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.

Notizia in aggiornamento.