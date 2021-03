Home

Tampone gratuito a studenti, familiari e personale scolastico. Dove prenotarlo

29 Marzo 2021

Tampone gratuito a studenti, familiari e personale scolastico. Dove prenotarlo

Tampone gratuito nelle farmacie comunali per gli studenti, i loro familiari e il personale scolastico

Livorno, 29 marzo 2021

Tampone gratuito per gli studenti, i loro familiari e il personale scolastico, nelle farmacie comunali 5 (via Montebello) e 6 in piazza Saragat in Corea.

Si tratta di un servizio di screening, appunto, gratuito, con possibilità di fare un tampone al mese, in adesione a un’ iniziativa della Regione Toscana, resa possibile grazie all’accordo, siglato nei giorni scorsi, con le organizzazioni sindacali di Federfarma e Cispel.

IN DETTAGLIO

CHI PUO’ USUFRUIRE DEL SERVIZIO IN MODALITA’ GRATUITA:

studenti, di ogni ordine e grado

genitori, anche se non conviventi

altri familiari conviventi, nonni non conviventi

personale scolastico

Potrà essere effettuato gratuitamente un tampone rapido al mese. Il risultato è immediato. Il servizio verrà svolto da personale sanitario qualificato.

Il tampone potrà essere effettuato SOLO IN ASSENZA DI SINTOMI riconducibili al Covid-19 e non potrà essere utilizzato per la riammissione a scuola.

COSA OCCORRE (MODULISTICA NECESSARIA):

TESSERA SANITARIA

CODICE STRUTTURA (reperibile sul registro elettronico degli studenti)

Il tampone gratuito è prenotabile alla Farmacia Comunale n. 5 di Via Montebello (0586-804158) e presso la Farmacia Comunale n. 6 di Corea (0586-402131), in Piazza Saragat.

