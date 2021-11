Home

Tamponi agli studenti, a Livorno orari riservati al drive through

17 Novembre 2021

Livorno 17 novembre 2021

Il servizio di tamponi antigenici riservato agli studenti hanno avuto un caso di positività a scuola viene effettuato tutti i giorni, sabato e domenica inclusi, al drive trough di via Gioberti nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 17.30.

“La nuova procedura introdotta a livello nazionale – spiega Cinzia Porrà, direttore della Zona Distretto Livornese – ha comportato la necessità di riservare un momento dedicato agli studenti in modo che l’afflusso di questa categoria, che può accedere senza prenotazione, non impatti sul resto del servizio programmato.

Chiediamo cortesemente a tutti di rispettare queste indicazioni, in modo da poter garantire un servizio più efficiente per tutti i cittadini. Per questo segnalo anche che, per motivi organizzativi, potranno essere accettati ed eseguiti esclusivamente gli esami sulle persone che si presenteranno entro il termine di chiusura delle 17.30.

Per l’effettuazione dei tamponi antigenici è sempre possibile rivolgersi alle farmacie, ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta“.

II nuovo protocollo consente ai bambini dai 6 agli 11 anni, ovvero quelli che non possono ancora vaccinarsi, di restare in classe quando ci sia un solo contagiato, e di andare in quarantena, con didattica a distanza, solo quando ne emergano due.

Per gli over 12, vale lo stesso criterio usato con un solo contagiato, con due contagiati vanno in dad i non vaccinati e con tre contagiati, tutta la classe in quarantena

Per far questo è però necessario che lo studente, dopo aver ricevuto il certificato, esegua il giorno stesso un tampone rapido e dopo 5 giorni un altro tampone di controllo.

