Tamponi covid, il drive through vicino al palazzetto (via Gioberti) si sposta in via Impastato

1 Marzo 2023

Tamponi covid, il drive through vicino al palazzetto (via Gioberti) si sposta in via Impastato

A partire da sabato 4 marzo. Servizio in funzione solo due volte a settimana

Livorno, 01 marzo 2023 – Da sabato 4 marzo l’attività di screening tramite tamponi Covid19 effettuati in modalità drive through si trasferisce dalla attuale sede di via Gioberti (accanto al PalaMacchia) al centro socio sanitario Livorno Est (Lato B) di via Impastato nel quartiere di Salviano.

Lo rende noto l’Asl tramite una nota ufficiale, che sottolinea una riduzione del servizio:

“In considerazione della progressiva riduzione dei volumi di attività il servizio sarà accessibile con le consuete modalità di prenotazione tramite portale regionale (https://prenotatampone.sanita.toscana.it/) il mercoledì dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 10 alle 12″.