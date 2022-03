Home

Tananai, inaugura l’estate livornese con il suo tour

22 Marzo 2022

Livorno 22 marzo 2022

L’estate livornese ha già in cartellone il suo primo concerto.

Tananai aprirà il suo tour proprio nella città labronica durante la manifestazione Straborgo 2022

La data è fissata per il 2 giugnoTananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, precedentemente noto come Not for Us (Milano, 8 maggio 1995), è un cantautore e produttore discografico italiano , recente protagonista a Sanremo con la canzone “Sesso occasionale” è tra i cantanti favoriti tra i giovanissimiIl 2 giugno l’ingresso al suo concerto sarà gratuito

