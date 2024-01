Home

23 Gennaio 2024

Livorno 23 gennaio 2024 – Tananai Live 2024: Il Cantautore Annuncia le Date del Tour e la Tappa a Livorno

Tananai, il talentuoso cantautore milanese, ha svelato ufficialmente le date del suo atteso Tananai Live 2024, un tour che lo porterà a esibirsi nei principali palasport italiani durante l’autunno dei mesi di novembre e dicembre.

Il tour prenderà il via con una straordinaria “data zero” che si terrà al Palazzo del Turismo di Jesolo, per poi proseguire in importanti città come Milano, Firenze, Padova, Bari, Eboli, Roma, Livorno, Bologna, Pesaro e Torino.

Questo sarà il secondo tour nei palasport per Tananai, che nel 2023 ha già fatto registrare oltre 40.000 biglietti venduti, con tutte le date esaurite. L’artista si è esibito in numerosi festival durante l’estate, consolidando il suo rapporto con il pubblico italiano.

Date e Luoghi dei Concerti:

02/11/24 – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

04/11/24 – Milano – Forum

08/11/24 – Firenze – Nelson Mandela Forum

09/11/24 – Padova – Kioene Arena

12/11/24 – Bari – Palaflorio

15/11/24 – Eboli (SA) – Palasele

20/11/24 – Roma – Palazzo dello Sport

23/11/24 – Livorno – Modigliani Forum

27/11/24 – Bologna – Unipol Arena

29/11/24 – Pesaro – Vitrifrigo Arena

03/12/24 – Torino – Inalpi Arena

Biglietti Disponibili già dal 22 Gennaio: I biglietti per il Tananai Live 2024 saranno disponibili online a partire dal 22 gennaio 2024, alle ore 16. Tutte le informazioni relative all’acquisto sono consultabili sul sito ufficiale www.magellanoconcerti.it.

In attesa di nuovi singoli, Tananai proporrà durante il tour i suoi successi degli ultimi anni, tra cui “Sesso Occasionale” e “Baby Goddamn”, brani che lo hanno consacrato nel panorama musicale italiano. Il pubblico potrà godere anche dei successi come “Tango” e “Abissale”, entrambi certificati con il Disco di Platino.

Il suo primo album, “Rave, Eclissi”, ha raggiunto il doppio Disco di Platino, confermando il grande successo e la crescente popolarità di Tananai nel panorama musicale italiano. La tappa a Livorno promette emozioni uniche e un’esperienza musicale indimenticabile per i fan dell’artista.

