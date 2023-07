Home

Tancredi ed EDONiCO a Livorno con il nuovo singolo Disperato

21 Luglio 2023

Livorno 21 luglio 2023

Radio Stop, da oltre vent’anni, è una delle radio toscane più seguite ed apprezzate dal pubblico di tutte le età e gli spettacoli che propongono, in esterna, attirano sempre molti ascoltatori che non perdono l’occasione di venire a ballare e divertirsi con noi.

Sabato 22 luglio a Livorno in occasione della notte bianca l’evento di animazione “RADIO STOP PARTY” ne piazzale del campo scuola di via Allende sarà ospite THOMAS

DISPERATO è il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra Tancredi ed EDONiCO.

Prodotta da Giordano Colombo, DISPERATO nasce dalla collaborazione tra Tancredi ed EDONiCO, la rivisitazione a 4 mani di un brano identitario della cultura italiana anni ’80, “Amore Disperato” di Nada.

Una traccia immortale, che si fonda sull’ ossimoro tra amore e disperazione e sul contrasto tra la malinconia delle liriche e il carattere spensierato e uptempo dell’arrangiamento.

I due giovani cantautori decidono di riattualizzare e personalizzare una colonna portante della discografia nazionale, portando nella canzone i reciproci mondi.

Da un lato la penna di Tancredi che descrive un’esperienza del passato raccontando un “amore disperato” già vissuto, dall’altra Edonico che omaggia la narrazione e l’immaginario della versione originale offrendone una versione contemporanea.

Entrambi stavamo lavorando su un remake proprio di questo brano, senza saperlo, ovviamente ciascuno con il proprio stile e le proprie idee. Quando lo abbiamo scoperto ci siamo dati appuntamento in studio e abbiamo deciso di unire le forze.

Tancredi: Il lavoro è partito dal testo e dalla visione di questo amore. Se la donna descritta da Nada “scoprirà” questo amore disperato, io ho pensato di cantare un amore disperato che è già passato. È semplicemente una canzone che non può scomparire. Ha un ritmo molto veloce, è ballabile, spensierata ma il testo rimane estremamente malinconico, ti fa provare molteplici sensazioni ed è questo che mi ha sempre colpito di questa canzone.

EDONiCO: Per me è iniziato come un esercizio di stile, confrontarmi con l’immaginario e le sonorità di quegli anni. E’ un pezzo iconico, incredibilmente catchy, una di quelle hit immortali che tutti dovrebbero conoscere.

TANCREDI ,

artista milanese classe 2001, inizia a scrivere i suoi primi brani da adolescente, arrivando a trovare gradualmente una sua identità. Nel 2020 firma un contratto discografico con l’etichetta indipendente Pulp Music, con cui pubblica i primi singoli “Alba” e “Bella”, che ottengono un ottimo riscontro dal pubblico e dalla critica.

Partecipa al programma televisivo “Amici 20”, durante il quale pubblica la hit “Las Vegas”, certificata doppio platino, che per diversi mesi è rimasta presente nella Top50 di Spotify Italia, totalizzando oltre 42 milioni di streaming.

A maggio 2021 pubblica l’EP “IRIDE” (per Warner Music Italy), con oltre 58 milioni di streaming totali, seguito dal secondo EP dal titolo “Golden Hour”.

Nel 2022, dopo “Isole”, singolo che fa da colonna sonora alla serie Netflix “Di4ri”, viene pubblicato il brano “Faccio da me” in collaborazione con Donatella Rettore che ottiene più di 2 milioni di streaming. Ad aprile 2023 Tancredi pubblica il singolo “SE MI LASCI DOMANI”.

EDONiCO

è un artista pop emergente del Veneto orientale. Classe 1995, dopo avere pubblicato alcuni singoli che riscuotono un buon successo in provincia, collabora all’album di Rokas “Mostri contro Fantasmi” nel brano “Giorni Stupidi” che oggi conta oltre 1.2 milioni di stream.

Il brano in oggetto è stato campionato da Marracash nell’album “Noi, Loro, Gli altri” nella traccia “Gli altri (Giorni Stupidi)”.

Nei mesi di Agosto e Settembre 2022 l’artista è stato ospite di diverse date del tour “PERSONE” di Marracash.

