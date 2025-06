Home

Tango argentino, alla Terrazza Mascagni torna la Milonga Solidale

8 Giugno 2025

Tango argentino, alla Terrazza Mascagni torna la Milonga Solidale

18ª Milonga Solidaria, serata evento di tango argentino nel segno della solidarietà

A Livorno, Terrazza Mascagni, sabato 14 giugno

Livorno, 8 giugno 2025

Sabato 14 giugno, in concomitanza col suo ventennale, si svolgerà sulla Terrazza Mascagni di Livorno la 18ª edizione della Milonga Solidaria, una serata evento di tango argentino a carattere solidale ben nota in città, la cui raccolta fondi quest’anno sarà finalizzata al sostegno del progetto “Piccoli Ambasciatori di Pace”, dedicato all’accoglienza in Italia dei bambini dei campi rifugiati saharawi.

L’evento è promosso e organizzato dall’associazione Ixnous in compartecipazione col Comune di Livorno e FaiTango (Federazione Associazioni Italiane di Tango) e conta inoltre con l’adesione di ben venticinque scuole e singole associazioni di tango di tutta Italia.

Questo il programma della serata, che si svolgerà, come tutti gli anni, sotto il moto ‘en los ojos de los niños la vida se reinventa’ – ‘negli occhi dei bambini la vita si reinventa’ – :

Ore 19:00 – 20:00

Concerto al tramonto con l’Orchestra Tango Young diretta da Fabrizio Mocata

Ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Ore 20:00 – 2:00

Milonga con i DJ Max Pájaro e Carlos Ansó e con la partecipazione della Tango Young Orchestra

Contributo d’ingresso alla milonga, destinato a sostenere il progetto ‘Piccoli Ambasciatori di Pace’: 20 euro.

L’evento è aperto non solamente a chi vuole ballare ma anche a chi vuole trascorrere una serata diversa.

Durante l’iniziativa, che si concluderà alle ore 2, sarà presente un punto ristoro curato dalla cooperativa Thisintegra che servirà bibite, panini e piatti freddi.

Da far notare che la manifestazione, per la cui partecipazione non è richiesta alcuna prenotazione, richiama ogni anno, nella splendida location sul lungomare livornese, più di un migliaio di ballerini provenienti da tutta Italia e non solo.

Per info: http://milongasolidaria. weebly.com/, mail info.ixnous@gmail.com.

