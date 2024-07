Home

Eventi

Tango Argentino, torna la Milonga Solidale sulla splendida terrazza sul mare

Eventi

11 Luglio 2024

Tango Argentino, torna la Milonga Solidale sulla splendida terrazza sul mare

Livorno, 11 luglio 2024 – Tango Argentino, torna la Milonga Solidale sulla splendida terrazza sul mare

Sabato 13 luglio la Terrazza Mascagni farà da cornice alla 17ª edizione della Milonga Solidaria, serata evento di tango argentino promossa e organizzata dall’associazione Ixnous in compartecipazione con Comune di Livorno, Fondazione Lem (Livorno Euro Mediterranea), FaiTango e con il patrocinio dell’ambasciata argentina.

La manifestazione è finalizzata alla raccolta di fondi che quest’anno saranno devoluti in parte al progetto Tango T21, che si occupa dell’inserimento sociale delle persone affette da Sindrome di Down ed in parte all’associazione DanzAbilmente di La Spezia che opera per l’integrazione di tutte le abilità e disabilità attraverso la danza, quest’ultima, già presente la scorsa edizione con una propria performance.

Per partecipare all’evento, che è aperto non solamente a chi vuole ballare, sarà richiesto un contributo di 15 euro destinato a sostenere le due realtà che, come detto, si occupano dell’inclusione sociale: Tango T21 e DanzAbilmente.

I biglietti potranno essere acquistati alla Terrazza Mascagni dalle 19.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Comunale da Alessandra Carlesi e Carlos Ansò rispettivamente presidente e vicepresidente associazione Ixnous. Con loro Eva Gradassi associazione Ixnous, Ettore Terzuoli presidente FaiTango, Anna Zahydeè Barreto Sanchez, presidente associazione DanzAbilmente, Eleonora Paparo psicologa e psicoterapeuta per il Progetto Tango 21, Gabriele Sassetti insegnante di tango, Nicola Pacini della cooperativa sociale Thisintegra.

La serata si aprirà alle ore 19 con una lezione gratuita di tango per imparare a muovere i primi passi tenuta da Gabriele Sassetti e Barbara Taccini. Dalle ore 20 l’evento entrerà nel vivo con i presenti che saranno trasportati dalle note dei dj Fabrizio Frappi e Carlos Ansó. In programma anche una performance dal vivo che avrà come protagonisti i ballerini del progetto Pablo Tango T21.

Durante l’iniziativa, che si concluderà alle ore 2, sarà presente un punto ristoro curato dalla cooperativa Thisintegra.

La manifestazione, per la cui partecipazione non è richiesta alcuna prenotazione, richiama ogni anno, nella splendida location sul lungomare livornese, migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia e non solo.

In caso di maltempo la Milonga Solidaria si svolgerà all’impianto sportivo della Bastia.

Per info: http://milongasolidaria.weebly.com/, mail info.ixnous@gmail.com.

Tango Argentino, torna la Milonga Solidale sulla splendida terrazza sul mare