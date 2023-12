Home

Cronaca

Tanti auguri a Nonna Amelia, compie 100 anni

Cronaca

8 Dicembre 2023

Tanti auguri a Nonna Amelia, compie 100 anni

Livorno 8 dicembre 2023 – Tanti auguri a Nonna Amelia, compie 100 anni

Nonna Amelia nuova centenaria livornese

È nonna Amelia Pagliuca, vedova Dreini, è la nuova centenaria livornese.

Amelia è nata l’8 dicembre 1923 a Melfi, in provincia di Potenza. Al seguito del padre, agente della polizia penitenziaria, dopo aver abitato in varie città è arrivata a Livorno.

Quasi subito, a causa dei bombardamenti, si è ritrovata sfollata al Castellaccio, dove ha conosciuto Ivo, con il quale avrebbe poi trascorso 57 anni di matrimonio.

Amelia si è sempre data da fare, facendo lavori di cucitura in casa per le divise dei militari e aiutando il prossimo, come quando durante l’epidemia di Spagnola andava a dare una mano a chi ne aveva bisogna, senza paura di contagiarsi. Era anche brava a cucinare, soprattutto i dolci, buonissimi.

Ha avuto due figlie, che ha fatto studiare fino all’università malgrado le difficoltà economiche, poi un nipote e una nipote, e adesso anche una bisnipote. Ed è con loro che festeggerà questo importante compleanno.

A nonna Amelia vanno anche gli auguri del sindaco Luca Salvetti, che le ha inviato una rosa a nome della città.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin