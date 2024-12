Home

15 Dicembre 2024

Livorno 15 dicembre 2024 Tanti peluches in campo, ma la Pallacanestro Don Bosco cede a Bra

In una giornata caratterizzata dalla splendida iniziativa “Teddy Bear Boss Event” organizzata dalla Pallacanestro Don Bosco in collaborazione con l’Associazione Progetto Strada, grazie alla quale sono stati raccolti tantissimi peluches, lanciati in campo al primo canestro della partita, segnato da Francesco Deri, e poi raccolti per essere destinati ai bambini meno fortunati, la Pallacanestro Don Bosco gioca una partita sotto i suoi standard abituali e deve cedere a Bra, complice una serata da dimenticare in fase offensiva, come raccontano i soli 55 punti realizzati, di cui appena 33 nei primi tre periodi.

LA CRONACA

In casa Pallacanestro Don Bosco, coach Di Manno si affida al quintetto composto da Dadomo, Regoli, Paoletti, Deri e Di Sacco; il tecnico di Bra, Siragusa, risponde spedendo in campo Pulina, Di Matteo, Oberto, Negro, e Corvalan.

L’avvio, dopo il primo canestro di Deri che scatena sul parquet un’autentica pioggia di peluches destinati ai bambini meno fortunati, è caratterizzato dalla prevalenza delle due difese sui rispettivi attacchi, tanto che il primo quarto si chiude con i piemontesi avanti di cinque, sul 13-8.

In avvio di secondo quarto, ad uscire meglio dai blocchi di partenza è la Pallacanestro Don Bosco; i ragazzi rossoblu, per l’occasione di banco vestiti , stampano un parziale di 6-1 che li porta ad un solo punto di ritardo da Bra.

Gli ospiti, però, non si perdono d’animo e provano ad allungare, grazie ad una buona difesa, con un contro-parziale di 9-0, che vale il primo vantaggio in doppia cifra (+10) del confronto.

Un margine che Bra conserva fino all’intervallo lungo, al quale si arriva con i piemontesi avanti per 38-28. Tra i singoli, in casa Don Bosco, da segnalare i 13 punti di Paoletti, top scorer del confronto.

Al rientro dagli spogliatoi, le due squadre soffrono terribilmente a trovare il canestro, tanto che nei primi 3’13” di gioco si vedono solo due punti, di Francesco Deri.

Nel prosieguo del periodo, il Don Bosco stenta ad attaccare la zona 2-3 avversaria, segna appena 5 punti in 10’, ed i piemontesi ne approfittano per arrivare al massimo vantaggio, sul 47-33 a 1’18” dal termine del quarto, punteggio poi confermato all’ultima pausa.

In avvio del periodo finale, Bra arriva fino al +17, sul 33-50, la partita sembra in archivio, ma il Don Bosco ha un moto d’orgoglio, piazza un parziale di 11-0 e riapre il confronto, arrivando fino al -6.

Bra non ci sta e prova nuovamente a scappare, ma i labronici non si perdono d’animo e, lottando con le unghie e con i denti, arrivano fino al -3, con un tripla di Regoli, a 1’42” dalla fine.

Nella bagarre finale, però, a spuntarla sono i piemontesi, che la portano a casa con il punteggio di 55-63. Tra i singoli, in casa Don Bosco, da segnalare i 20 di Paoletti, top scorer rossoblu.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Bra 55-63

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni, Dadomo, Di Sacco 5, Marinari 3, Deliallisi 7, Crocetta 1, Lamperi, Cristofani, Balestri 4, Paoletti 20, Deri 8, Regoli 7. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa.

Parziali: 8-13; 28-38; 33-47; 55-63

