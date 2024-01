Home

Basket

11 Gennaio 2024

Tanti successi per i ragazzi rossoblu, report giovanili Don Bosco

Under 19 d’Eccellenza – Bel colpaccio Clas Renault Don Bosco a Siena

L’Under 19 della Clas Renault Don Bosco battezza il nuovo anno nel modo migliore, espugnando il parquet della Virtus Siena, al termine di una partita sempre in equilibrio, decisa da una tripla di Baroni a 5” dalla sirena finale, dopo che i rossoblu erano stati bravi a recuperare i 10 punti di svantaggio fatti registrare nel terzo periodo, quando i padroni di casa sembravano avere in mano il confronto. Lì la squadra di Barilla ha saputo reagire, agguantando la parità già all’ultima pausa, per poi dare la stoccata vincente nel quarto finale. Tra i singoli, oltre a Baroni, top scorer a quota 19, da segnalare Balestri, anche lui in doppia cifra con 12 punti

Virtus Siena – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 58-60

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bandini 7, Bianchi, Crocetta, Baroni 19, Dodoli, Regoli 5, Idone 2, Lamperi 8, Di Dato, Deri 7, Spinelli, Balestri 12. All. Francesco Barilla, Ass. William Pandolfi

Parziali: 12-15; 23-22; 39-39; 58-60

Under 14 Elite – Doppia sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

Sono stati addirittura quattro le partite giocate dall’Under 14 Elite della Clas Renault Don Bosco nell’ultimo periodo; i ragazzi di Davide Cotza, infatti, avevano chiuso il 2023 prima cedendo in casa a San Miniato, e poi battendo di misura Empoli, il 30 dicembre. Quella contro i biancorossi empolesi è stata davvero una partita sempre sul filo dell’equilibrio, rotto soltanto nell’ultimo possesso, quando l’ottima difesa dei ragazzi rossoblu ha impedito il tiro vincente della compagine ospite. Il 2024 è iniziato invece con una bella vittoria contro Castelfiorentino, arrivata al termine di 40’ sempre condotti dalla Clas Renault Don Bosco, frutto di una ottima prestazione collettiva; tre giorni dopo, invece, è arrivata una sconfitta nel derby con l’US Livorno, alla fine vittorioso per 86-48.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: – San Miniato 53-62

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 7, Monticelli 10, Trinci, Serpan 2, Marinari 2,

Giovannetti, Capria 5, Nardi 10, Balestri 10, Panessidi, Gani 7, Nerini. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 12-14; 25-30; 37-41; 53-62

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Empoli 56-55

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 3, Trinci, Virgili, Serpan 8, Giovannetti 6, Capria 10, Nardi 7, Rossi, Panessidi 2, Di Falco 9, Gani 11, Rosi. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 19-11; 29-28; 43-37; 56-55

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Castelfiorentino 68-47

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 13, Trinci, Serpan 7, Yu 2, Giovannetti, Capria, Nardi, Rossi, Panessidi 13, Di Falco 4, Gani 11, Rosi. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 18-10; 30-20; 9-34; 68-47

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – US Livorno 48-86

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 12, Trinci, Serpan 16, Yu, Giovannetti 4, Capria 2, Nardi 4, Rossi 4, Panessidi, Di Falco 2, Gani 2, Nerini 2.

All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 7-20; 22-44; 35-67; 48-86

Under 17 Silver – Colpaccio Clas Renault Don Bosco a Rosignano

Bella vittoria della Under 17 Silver nello scontro al vertice del campionato, contro Rosignano; la compagine di Alex Blanco allunga al rientro dagli spogliatoi, dopo aver chiuso i primi 20’ avanti di due lunghezze. Nel terzo periodo, Ferro e compagni stampano un parziale d 21-7 ipotecando così la vittoria, poi arrivata con un eloquente 69-56 che vale la prima posizione solitaria in vetta alla classifica. Tra i singoli, ottima prestazione di Manzi, bravo sia nelle conclusioni al ferro che da fuori, alla fine autore di 15 punti, la presenza di capitan Scardigli e l’ottimo atteggiamento di Lanconelli.

Rosignano – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 56-69

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Tonini 2, Ferro 10, Scardigli 11, Awani, Pucciarelli 7, Martini 4, Lanconelli 3, Manzi 15, Diouf 7, Biagiotti 5, Sarti. Sivieri 5.

All. Alex Blanco, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 16-15; 30-32; 39-53; 56-69

Under 15 d’Eccellenza – La partita della compagine di Gabriele Pardini

Non inganni la sconfitta, l’Under 15 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco gioca davvero una ottima partita contro l’ancora imbattuta Sancat Firenze, ovviamente capolista del torneo. I ragazzi di Gabriele Pardini tengono a lungo in scacco la capolista, andando all’intervallo lungo avanti di 9, dopo aver recuperato un ritardo, a fine primo quarto, di altrettante lunghezze. Al rientro in campo Firenze ricuce lo strappo, prendendo in mano le redini del confronto, ma la Clas Renault Don Bosco rimane in partita fino a pochi minuti dalla sirena, che premia la Sancat con il finale di 77-66. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da segnalare i 18 di Ferrini e Di Fabrizio ed i 17 di Binelli.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Sancat Firenze 66-77

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Conti, Duci, Rimo, Coppedè, Virgili, Ferretti 2, Martini 6, Bontà Pittaluga, Di Fabrizio 18, Binelli 17, Lonzi 5, Ferrini 18. All. Gabriele Pardini, Ass. William Pandolfi

Parziali: 15-24; 44-35; 54-61; 66-77

