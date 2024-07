Home

Tarabaralla vince al Festival Giullare, l’apprezzamento di Salvetti alla compagnia Mayor Von Frinzius

16 Luglio 2024

L’apprezzamento del sindaco Salvetti e dell’Amministrazione Comunale per la vittoria dello spettacolo Tarabaralla della compagnia Mayor Von Frinzius al Festival Giullare

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti esprime il suo apprezzamento in occasione della vittoria al Festival Giullare dello spettacolo “Tarabaralla” della compagnia Mayor Von Frinzius:

“E’ una grande gioia per me e per la città che lo spettacolo “Tarabaralla” della Compagnia inclusiva Mayor Von Frinzius abbia vinto la sedicesima edizione del Festival Nazionale “Il Giullare – Teatro contro ogni barriera” di Trani.

La compagnia livornese si è aggiudicata meritatamente per la terza volta l’ambito premio e quest’anno anche il premio della critica.

Il mio apprezzamento e quello dell’Amministrazione Comunale va a tutti gli attori, a Lamberto Giannini e alle due co registe Rachele Casali e Silvia Angiolini per il costante lavoro e la sincera passione nell’essenza del teatro, che è incontro, dialogo e confronto”.