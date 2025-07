Home

Targa all’Andana degli Anelli in ricordo dei Brasiliani sbarcati a Livorno nel 44 e consegna medaglia

21 Luglio 2025

Livorno, 21 luglio 2025

Si svolgerà il 22 luglio alle ore 9.30 in Largo Tito Neri alla presenza del sindaco Luca Salvetti la cerimonia di scoprimento di una targa in memoria dello sbarco a Livorno, nel 1944, della Forza di Spedizione Brasiliana (FEB).

Il Brasile, durante la seconda Guerra Mondiale, inviò circa 25.000 soldati a combattere in Italia ed insieme agli alleati e ai partigiani contribuì alla liberazione dei territori lungo la Linea Gotica in Toscana e in Emilia Romagna.

La targa, in doppia lingua, portoghese e italiana, ricorda appunto l’episodio che riguarda lo sbarco delle truppe brasiliane presso il porto di Livorno. Il 6 ottobre 1944 le navi Gen. Meigs e Gen. Mann arrivarono al porto di Napoli con a bordo il 2º e 3º scaglione della FEB. Successivamente i due scaglioni vennero imbarcati su 65 lance per lo sbarco truppe (modello LCI – Landing Craft Infantry) per il trasferimento a Livorno, dove sbarcarono l’11 ottobre1944 per proseguire, via terra, verso l’accampamento installato presso la Tenuta di San Rossore a Pisa.

Contestualmente allo scoprimento della targa verrà consegnata la Medaglia “Tenente Ary Rauen” concessa a Don Márcio Farias Nogueira, Parroco della Chiesa di San Giuseppe a Livorno.

La Medaglia è istituita istituita come culto alla sua memoria ed alle gesta eroiche della Forza di Spedizione Brasiliana dal 5º Reggimento Carri ed è concessa a personale militare delle Forze Armate, cittadini, ecclesiastici, istituzioni civili e militari, brasiliane o estere, che abbiano prestato o prestino rilevanti servizi all’Esercito Brasiliano o preservino la memoria della Forza di Spedizione Brasiliana.

E’ stata concessa a Don Márcio Farias Nogueira appunto per lo sforzo profuso circa l’istanza che ha portato all’autorizzazione dell’installazione della targa in ricordo dello sbarco a Livorno della Forza di Spedizione Brasiliana – FEB.

Saranno presenti alla cerimonia :

Col. Jauro Francisco da Silva Filho, Addetto Militare del Brasile in Italia;

Ten. Wellington Klezewsky Pires, Assessore dell’Addetto Militare del Brasile in Italia presso il Monumento Votivo Militare Brasiliano a Pistoia;

Mar. Moisés Forgearini Pinheiro, Coadiutore dell’Assessore dell’Addetto Militare del Brasile in Italia presso il Monumento Votivo Militare Brasiliano a Pistoia.

