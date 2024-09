Home

Targa Cecina, i cambiamenti del TPL urbano ed extraurbano

10 Settembre 2024

LIVORNO, 09 SETTEMBRE 2024 – Targa Cecina, i cambiamenti del TPL urbano ed extraurbano

Autolinee Toscane informa che per la manifestazione sportivo folcloristica denominata “Targa Cecina”, il giorno 15 settembre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 21:30, si verificheranno alcune deviazioni nei percorsi bus TPL sia nel servizio urbano di Cecina (LI), sia nel servizio extraurbano.

Nel dettaglio:

SERVIZIO URBANO CECINA

Linea 1 Corse da P.za Libertà per Ospedale: da capolinea provvisorio stazione FFSS percorre via Rosselli, sinistra via Don Minzoni, via Turati, quindi percorso regolare.

la Linea 1 Corse da Ospedale per P.za Libertà: percorso regolare fino a via Rossini, quindi destra viale Marconi, rotatoria via Montanara, via IV Novembre, via della Circonvallazione, via Rosselli, capolinea provvisorio stazione FFSS.

Linea 1 Corse da Cecina Mare per P.za Libertà: limitano in arrivo a Stazione FFSS.

La Linea 1 Corse da P.za Libertà per Cecina Mare: partono da capolinea provvisorio stazione FFSS.

Linea 6 Direzione Palazzaccio: partenza da capolinea provvisorio stazione FFSS, quindi via Rosselli, sinistra via Don Minzoni, destra C.so Matteotti, quindi percorso regolare.

La Linea 6 Direzione Cecina: percorso regolare fino all’ Ospedale, quindi proseguire su via Montanara, piazza XX Settembre, Circonvallazione, via Rosselli, capolinea provvisorio Stazione FFSS.

SERVIZIO EXTRAURBANO LIVORNO

Linee 102 – 111 Direzione Cecina: Limitano la corsa a Stazione FFSS (capolinea provvisorio).

Le Linee 102 – 111 Direzione Livorno (Nord): in partenza dal capolinea provvisorio stazione FFSS percorre viale Rosselli, destra via Roma (sottopasso ferrovia), destra via Ginori, via della Circonvallazione, quindi percorso regolare.

Linea 110 Circolare California: in partenza dalla stazione prosegue per via Rosselli, sinistra via Don Minzoni, destra Corso Matteotti quindi percorso regolare; successivamente giunta alla rotatoria ospedale prosegue per via Montanara, via 4 Novembre, Via Circonvallazione, viale Rosselli, capolinea provvisorio presso stazione FFSS.

La Linea 110 Circolare Casa Giustri: in partenza dalla stazione prosegue per viale Rosselli, sinistra via Don Minzoni, via Turati, via Napoli, via Rossini quindi percorso regolare; successivamente, proveniente da La California giunta al commissariato sinistra per via Bianchi, destra via Marradi, viale Italia, sinistra via Roma, destra via Ginori, via Circonvallazione, viale Rosselli, capolinea provvisorio presso stazione FFSS.

Linea 115 Da piazza Libertà per Forte di Bibbona: in partenza dalla Stazione prosegue per via Rosselli, sinistra via Don Minzoni, destra Corso Matteotti quindi percorso regolare.

La Linea 115 Da Forte di Bibbona per piazza Libertà: giunta al commissariato sinistra per via Bianchi, destra via Marradi, viale Italia, sinistra via Roma, destra via Ginori, via Circonvallazione, via Rosselli, capolinea provvisorio presso stazione FFSS.

